Quels sont les différents types de machines à sous au casino ?

La liste des machines à sous dans les casinos en ligne ou classiques est souvent immense. En effet, elles font partie non seulement des jeux les plus sollicités par les joueurs, mais aussi elles sont de véritables symboles pour les casinos. C’est peut-être pour cela que les slots existent en plusieurs versions, afin de satisfaire tous les types de visiteurs. Retrouvez dans la suite de ce guide, les différents types de machines à sous proposés par les établissements de jeu, suivi d’un petit descriptif qui vous aidera à bien choisir votre slot lors de votre prochaine visite au casino.

Les machines à sous classiques

Ces slots reprennent pour l’essentiel, les thèmes des premières machines de l’histoire à voir le jour. Tout comme ces dernières, les machines à sous classiques ne possèdent que 3 rouleaux et une ligne de paiement. Pour ce qui est des symboles, il s’agit tout aussi des fruits, du mot « Bar » et du signe « 7 ». Globalement, ce type de slots conviendra parfaitement aux nostalgiques de l’ambiance des saloons du Far-West.

Les machines à sous multi-lignes

Contrairement aux précédentes, ces machines ont 5 rouleaux, plus de symboles et proposent plus de combinaisons. De même, leur mécanisme a permis d’augmenter les lignes de paiement. Vous en trouverez certaines qui ont 25, 50 voire jusqu’à 100 lignes de paiement. Cependant, vous n’êtes pas obligé de toutes les sélectionner pendant le jeu, car plus de lignes suppose plus de mises importantes. Toutefois, vos chances d’aligner les symboles et donc de gagner y sont plus élevées.

Les machines à sous vidéo

Il s’agit en fait de l’une des variantes des machines à sous multi-lignes que vous avez la possibilité de jouer au casinos…sauf que celles-ci proposent en plus, des thèmes innovants plus qui rendent l’expérience de jeu plus excitante et divertissante.

Ici, vous avez droit à un large panel de thèmes qui impliquent entre autres, des films, des personnages de contes, des métiers, des sports, etc. Il y’a en outre beaucoup d’animations et de musique dans le jeu, ainsi que des petits tours bonus qui permettent de récolter plus de pièces.

Les machines à sous 3D

Ce sont des slots vidéo dotés de la technologie 3D. Les animations ici sont nettement supérieures. Ces machines vous plongent dans un univers enchanteur et envoutant où il vous est possible d’interagir directement avec le jeu à travers des bonus et les mini jeux. Par exemple, vous allez utiliser un pistolet pour viser les gangsters ou une épée pour combattre des tigres, et bien plus encore.

Relativement aux graphismes, ces slots sont toujours très réussis, car les développeurs ne résignent pas sur les moyens. Cependant, les machines à sous 3D nécessitent de gros moyens, et vous ne trouverez qu’une poignée d’éditeurs à ce jour qui les proposent en ligne.

Les machines à sous progressives

Offrant l’occasion de gagner de gros jackpot, celles-ci sont très populaires auprès des joueurs. Les machines à sous progressives ou à jackpot progressif sont toutes reliées sur un réseau géré par les développeurs ou par les casinos. Ainsi donc, chaque fois que vous jouez sur l’une d’elles, une partie de chacune des mises que vous ferez ira directement approvisionner un pot commun.

Etant donné que de centaines ou des milliers de joueurs peuvent s’amuser sur le même slot, vous comprenez donc pourquoi les gains ont tendance à vite grimper sur ces machines. Toutefois, pour gagner le gros lot, vous devez sortir la bonne combinaison des symboles telle qu’indiquée dans le tableau des gains, mais aussi miser le maximum à chaque tour avec le risque d’épuiser votre bankroll.