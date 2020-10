La tendance du Do It Yourself : qu’est-ce que c’est ?

Le Do It Yourself est une tendance, sinon une injonction plutôt chaleureuse qui invite toute personne à faire les choses par elle-même, et ce, en fonction de ses moyens. En français « do it yourself » veut dire « fais-le toi-même ». Aujourd’hui, cette tendance se retrouve dans de nombreux domaines de la vie courante. Que ce soit en matière de déco intérieur, de mode ou encore en matière de fabrication de meubles simples, cette tendance s’exprime vivement. Qu’est-ce que c’est réellement, le « Do It Yourself » ? D’où vient cette tendance ? On en parle dans cet article.

Adopter le « Do it Yourself » d’où est-ce que ça vient ?

On peut se contenter de dire DIY dans sa forme abrégée ou « do it yourself » dans sa formulation courante. Quoi qu’il en soit, le « faites-le vous-même » est devenu une expression récurrente depuis quelques années. Employé dès le début des années 70, le DIY émane des squatteurs et punks anglais qui de nature anarchiste, menaient une rébellion contre la société et surtout contre leur gouvernement. Ces derniers étaient contre les profits que le gouvernement pourrait engranger en leur offrant tel ou tel service. Cela dit, ils préféraient largement faire les choses par eux-mêmes. L’objectif d’une telle tendance étant de se dérober de la consommation de masse, aux normes classiques, ainsi qu’à la politique.

Ceux qui aiment pratiquer le DIY devraient-ils être pris pour des marginaux ?

Les adeptes du « do it yourself » ne devraient en aucun cas être considérés comme des personnes marginales. Ce sont aujourd’hui des personnes qui sont passionnées de recyclage, de personnalisation ou simplement de création. Ce sont des personnes qui touchent à tous. De plus, le « do it yourself » permet de faire des économies, et même de gagner de l’argent. Cela n’est pourtant qu’un avantage accessoire.

Sinon, aujourd’hui, l’objectif même du « do it yourself », c’est de développer sa créativité, sa technicité, ainsi que son savoir-faire. C’est certainement pour cela que de nombreuses personnes cherchent de plus en plus à acquérir de l’outillage online.

Mieux, le plus grand bénéfice qu’on tire à faire du DIY, c’est d’avoir la fierté de bien faire les choses par soi-même. Ainsi après le « do it yourself », on sera à même de dire avec fierté, c’est moi-même qui l’ai fait.

Il faut le préciser. On retrouve du « do it yourself » dans de nombreuses activités qui visent la création, le recyclage des objets du quotidien… Les meubles réalisés en carton, les cadres, les horloges, tout peut y passer.

Le “Do It Yourself”: un excellent anti-anxiété

Il paraît que le « do it yourself » permet de remonter le moral de 93 % des Français. Les raisons d’un tel état de choses sont nombreuses. On paie des articles moins chers ou gratuits, et on prend du plaisir à les recycler. On lâche prise et cela contribue à une certaine hausse de la fierté personnelle. Vous créez une chose unique et recyclez un objet au lieu de le jeter. En gros, le « do it yourself » est excellent pour la santé.