3 moyens de cerner ses contours de piscine

C’est décidé ! Vous allez une belle plage en bois composite au niveau des contours de votre piscine. Cependant, une question vous taraude : comment cerner proprement et de manière esthétique sur les bords de votre piscine. Pour cela plusieurs options s’offrent à vous. Voici 3 moyens de cerner les contours de sa piscine.

Poser les lames composites directement sur le contour

Il s’agit d’une solution esthétique qui offre l’avantage de ne pas nécessiter de margelles. En effet, une margelle pour piscine à Aix en Provence est souvent coûteuse. Pour les lames composites, elles s’usinent facilement et sont particulièrement esthétiques. Il ne faut pas alors vous en priver. Attention toutefois, car poser des lames jusqu’à l’extrémité du contour de votre piscine peut s’avérer plus ou moins complexe selon la forme de votre piscine.

Pour poser des lames composites directement sur le contour, il faudra renforcer les rebords de votre piscine à l’aide de lambourdes. Dans tous les cas, il faudra que les extrémités de vos lames soient supportées par des lambourdes. Si vous voulez obtenir des contours plus propres et esthétiques, il faudra privilégier les cornières en PVC et celles-ci présentent l’avantage de se cintrer pour épouser parfaitement les contours de la piscine.

Cerner les margelles à niveau

Il s’agit d’une technique qui est nécessaire si la hauteur de vos lambourdes et des lames arrivent au même niveau que votre margelle. Particulièrement minutieuse, il faudra faire attention, car la moindre erreur de découpe devient visible. Dès lors, il faudra faire appel à un professionnel pour obtenir un rendu harmonieux et esthétique. En réalisant votre lambourdage, il faudra cerner parfaitement les contours de la piscine dotée de ses margelles. L’objectif, c’est de garantir à vos extrémités de lames le moins d’irrégularités possible. Découpez ensuite vos lames très soigneusement de manière à suivre parfaitement le tracé des bords de la piscine.

Poser les lames sous la margelle

À la fois esthétique et pratique, la pose de lames composite sous les margelles permet de mettre en valeur votre piscine. Pour cela, il faudra poser les margelles selon les instructions du fabricant en vous assurant de laisser une épaisseur suffisante de vide en dessous pour y glisser vos lames. Ensuite, il faudra installer vos lames composites en faisant glisser leur extrémité sous la margelle. Si les contours de votre piscine vous le permettent, vous pourrez aussi installer d’abord votre plage de piscine en bois composite avant de fixer les margelles sur les rebords.

