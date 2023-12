Box Evidence : la grande tendance des produits cosmétiques bio

Aujourd’hui, nous souhaitons nous rapprocher le plus de la nature et les produits cosmétiques bio connaissent un grand essor. Les coquets et les coquettes sont exigeants lorsqu’il s’agit de trouver le bon produit pour leur corps et leur visage ! Des produits cosmétiques avec de nombreuses valeurs ajoutées comme Box Evidence ne font que pousser de plus en plus de personnes à se tourner vers les soins et le maquillage sans produits chimiques.

Le coffret du mois d’août

Si vous êtes un abonné de Box Évidence, vous serez particulièrement surpris en recevant votre coffret de ce mois d’août. Si vous ne l’êtes pas, c’est certainement le moment de vous y inscrire. Le site fête ses deux ans et ce sont les abonnés qui reçoivent de beaux cadeaux.

La liste est longue pour ce mois d’août : crème visage jour-nuit, huile démaquillante, vernis à ongles, crayon correcteur, lait hydratant peau douce, contour des yeux, rouge à lèvres, masque purifiant onctueux, éponge corps, savon noir, gant de gommage, huile de ricin, etc. Ce n’est pas tout, vous pouvez vous rendre sur le site pour en savoir plus sur la liste des produits et les détails de chacun d’eux. Gourmandises bonbons bio sans gélatine animale, le « petit + » fondant parfumé signé Dekodacc vient s’ajouter aux autres produits pour le corps et le visage du coffret du mois.

Une aventure bio à expérimenter et à adopter

Ce coffret spécial n’est que l’un des coffrets que vous recevrez si vous êtes abonné à Box Évidence. C’est donc le début d’une aventure bio que vous allez vivre, car le but de l’abonnement est vous procurer des produits issus des meilleures marques innovantes tous les mois. Donc, chaque mois, vous retrouvez un colis avec un joli packaging dans votre boîte aux lettres contenant uniquement des produits bio avec quelques petites attentions de l’équipe derrière la marque. Cela peut être des produits capillaires, pour le corps, pour le visage, ou plusieurs de chaque. Vous avez le choix entre plusieurs types de box : homme, femme, Mum & Baby, et même sur-mesure.

Les promesses du bio

Les produits de la Box Evidence vous font profiter de tous les avantages du produit bio dans leur grandeur nature, c’est-à-dire en format boutique sans échantillon. Vous avez donc des produits 100 % écologiques et qui n’ont pas été testés sur les animaux. Petit rappel sur ce qui fait qu’un produit profite d’un label bio : ce sont les produits répondant aux exigences des plus puristes des amateurs de produits de beauté et de soins. Les produits ne contiennent pas de sels d’aluminium, de parabènes ou d’autres perturbateurs endocriniens. Donc, le risque d’allergies et d’effets secondaires est nettement plus réduit. Pour les enfants surtout, les produits bio sont les plus recommandés étant donné que le diagnostic des allergies est souvent en retard.

Les produits de la box mentionnée ci-dessus sont régis par plusieurs labels et ils sont conçus tout en recherchant un impact écologique minimal. Ils répondent également à plusieurs éthiques, dont l’utilisation de matériaux recyclables, la protection de l’environnement ou encore un commerce équitable.

En bref, les différences avec les produits cosmétiques classiques sont majeures, et adopter des produits cosmétiques bio est bien plus qu’un simple suivi de tendance émergente. Pour nombreux, changer leur routine soin et maquillage du matin, c’est vraiment une mode de vie qu’ils ont à cœur.

Les avantages de la box Evidence

La Box Evidence se distingue par ses nombreux avantages qui en font un choix incontournable pour tous les adeptes du bio. La box vous offre une sélection de produits variés et de qualité supérieure. Chaque mois, vous recevez une nouvelle box contenant des cosmétiques soigneusement choisis pour répondre à vos besoins spécifiques.

L’avantage majeur de la Box Evidence est sa dimension éco-responsable. En optant pour cette solution, vous contribuez activement à préserver notre planète en réduisant votre empreinte écologique. Les produits sont issus de l’agriculture biologique et sont fabriqués dans le respect de l’environnement. Les emballages utilisés sont recyclables et conçus avec des matériaux respectueux de la nature.

En choisissant la Box Evidence, vous avez aussi l’opportunité d’explorer de nouvelles marques et de découvrir des produits innovants. Cette diversité permet d’enrichir votre routine beauté tout en soutenant les petites entreprises engagées dans une démarche éthique.

Autre avantage non négligeable : le rapport qualité-prix proposé par la Box Evidence est très intéressant. Vous bénéficiez chaque mois d’une sélection complète comprenant plusieurs produits full-size à un prix compétitif par rapport aux prix individuels pratiqués sur le marché traditionnel.

Mais ce n’est pas tout ! La Box Evidence offre aussi un service personnalisé grâce auquel elle s’adapte à vos besoins spécifiques en matière de cosmétiques bio. Il suffit simplement de remplir un questionnaire détaillé lors de votre inscription pour que la box soit parfaitement adaptée à vos préférences et exigences.

La Box Evidence est bien plus qu’une simple tendance éphémère. Elle incarne une véritable révolution dans l’industrie des cosmétiques en proposant une alternative naturelle et respectueuse de notre environnement. Alors n’attendez plus et rejoignez le mouvement du bio avec la Box Evidence !

Des produits de qualité, respectueux de l’environnement et de la peau

La Box Evidence s’impose comme une véritable référence en matière de produits cosmétiques bio. En choisissant cette box, vous optez pour des produits de qualité, respectueux à la fois de l’environnement et de votre peau.

Les cosmétiques présents dans les boxes sont minutieusement sélectionnés selon des critères stricts. Ils sont fabriqués à partir d’ingrédients naturels et biologiques, sans aucun ajout de substances chimiques nocives telles que les parabènes, les sulfates ou encore les silicones. Cette démarche garantit aux consommateurs une utilisation quotidienne sans risques pour leur santé.

Les marques partenaires travaillent avec passion pour proposer des formulations innovantes alliant efficacité et douceur. Elles privilégient aussi le recours aux ingrédients locaux provenant d’une agriculture biologique responsable. Grâce à la Box Evidence, vous avez la certitude d’utiliser des produits dont l’origine est transparente tout en soutenant une production éthique et durable.

En plus du respect apporté à votre peau, la Box Evidence prend soin de préserver notre environnement fragile. Les emballages utilisés sont réduits au minimum nécessaire afin de limiter le gaspillage inutile tout en étant recyclables ou compostables. Certaines boxes proposent même un système de recharge permettant ainsi d’éviter le surconditionnement.

Au-delà des aspects environnementaux essentiels, vous devez souligner que tous les produits proposés dans la Box Evidence sont cruelty-free. Cela signifie qu’aucun test n’a été réalisé sur les animaux, conformément à la réglementation européenne en vigueur.

En choisissant cette box, vous faites donc le choix d’une démarche éthique et responsable tout en bénéficiant de produits de qualité qui préservent l’équilibre naturel de votre peau. La Box Evidence est une invitation à prendre soin de vous en respectant votre corps et notre environnement commun.

Des découvertes régulières pour une routine beauté bio complète

La Box Evidence ne cesse de vous surprendre avec ses découvertes régulières pour une routine beauté bio complète. Chaque mois, elle vous propose des produits cosmétiques sélectionnés avec soin pour répondre à tous vos besoins.

Que ce soit pour votre visage, votre corps ou vos cheveux, la Box Evidence met à votre disposition une large gamme de produits adaptés à chaque étape de votre routine beauté. Des nettoyants doux aux sérums nourrissants en passant par les crèmes hydratantes et les masques réparateurs, vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour prendre soin de vous au naturel.

Grâce aux différentes boxes proposées par la marque, vous pouvez découvrir de nouvelles marques émergentes et des produits innovants provenant du monde entier. La Box Evidence