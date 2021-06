Comment vendre du CBD en france ?

La législation française vous permet d’ouvrir une boutique CBD légale à condition que vous respectiez des conditions très strictes. Ainsi, plusieurs entreprises ont été forcées de fermer leur boutique CBD (cannabidiol). Éclairage sur les machines de cet imbroglio légal…

Groupe Visual Addict Quelle est la différence entre le CBD légal et le THC ?

Dans le chanvre indien, également appelé cannabis, il existe deux principes actifs : le THC (delta-9-tétrahydrocannabinol) et le CBD (cannabidiol).

Le THC contient des principes actifs psychotropes qui nuisent au bon fonctionnement du cerveau. En France, le THC est classé comme stupéfiants dont la production, la distribution et la consommation sont interdites. Cela concerne le cannabis communément appelé « joint », « herbe », « beuhe » ou « pétard ». Cependant, le CBD ne contient aucun composant psychoactif agissant sur le système nerveux et la psyché. Ainsi, le CBD est légal en France lorsque le produit fini ne contient pas de THC et uniquement des pièces. du chanvre sont consommés.

Dans quelles conditions l’ouverture d’un magasin CBD est-elle légale en France ?

En réponse à l’ouverture de nombreux magasins de CBD en France, la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et la conduite addictive (MILDECA) a publié, le 11 juin 2018, une mise à jour des modalités régissant la vente de CBD ou de cannabidiol.

Les produits finis au CBD doivent contenir 0 % de THC

Le rappel à la loi est formel : « Les produits, y compris les e-liquides à base de CBD, sont interdits s’ils contiennent du THC à quelque moment que ce soit et ne sont pas obtenus à partir de variétés et de parties de plantes autorisées. » Cependant, dans les magasins qui ont été contraints de fermer leurs portes en France, les analyses effectuées par les autorités sur des produits présentés comme du cannabis légal, ou CBD légal, ont révélé la présence de THC. Ainsi, affirmer que le THC est autorisé en France lorsque sa proportion n’excède pas 0,2 % est partiellement erronée. En effet, « le taux de THC de 0,2 % n’est pas un seuil de présence de THC dans le produit fini mais dans l’usine elle-même » rappelle MILDECA.

La vente de produits CBD fabriqués à partir de graines et de fibres de chanvre est légale

Les magasins qui se vantent de vendre du CBD légal en France proposent des sacs d’herbe composés de fleurs et de feuilles de chanvre. Par conséquent, MILDECA déclare : « Seules les graines et les fibres peuvent être utilisées. L’utilisation de fleurs est interdite »

La vente d’e-liquides à base de CBD est légale sous certaines conditions

Seules certaines variétés et parties de plantes sont autorisées à fabriquer des e-liquides à base de CBD destinés à la vente dans les magasins de CBD ou dans le tabac français. Pour ouvrir un magasin légal de CBD en France, veillez à choisir un fournisseur de CBD qui utilise des usines autorisées pour fabriquer du CBD en France.

Attention, le CBD ne peut pas être vendu comme médicament si le produit n’est pas un.

La communication de la CDB ne devrait pas inciter la consommation de drogues

Vous souhaitez ouvrir une boutique de CBD légale en France ? Soyez vigilant et transparent quant à votre communication. Il est fortement il est conseillé de ne pas suggérer que le CBD serait du cannabis ayant un effet psychotrope. MILDECA met en garde : « Certaines publicités pour des produits contenant du CBD provoquent une confusion entre le cannabis et le CBD et favorisent ainsi le cannabis. Cette pratique est susceptible de constituer l’infraction pénale de provocation pour l’utilisation de stupéfiants. »