Pourquoi les barres de céréales sont-elles importantes pour les sportifs

Les barres énergétiques ou barres de céréales aident à maintenir l’effort physique en apportant aux muscles et à l’organisme les nutriments dont ils ont besoin. La composition de la barre et les éléments qu’elle contient revêtent donc une grande importance.

Ces barres sont d’ailleurs un complément idéal aux boissons énergétiques lors d’un exercice physique intense ou long. Découvrez pourquoi les barres de céréales sont essentielles pour les sportifs.

A voir aussi : Où trouver le CBD ?

Composition des barres de céréales

Les barres énergétiques doivent être en mesure de fournir des quantités suffisantes et adéquates de certains nutriments. C’est pourquoi les divers produits proposés dans les commerces ne sont pas tous identiques. Une bonne barre de céréales doit intégrer dans sa composition des vitamines, des minéraux et des glucides.

Les vitamines à privilégier sont les vitamines E, C, B1 et B3 et des minéraux comme le zinc, le magnésium et le sodium. Pour en savoir plus sur les bienfaits d’une barre de cereale pour le sport, nous vous conseillons de faire plus de recherches à ce propos.

A découvrir également : Les différents types de piercings pour l'oreille : guide complet.

Des éléments spécifiques sont ainsi inclus dans la composition des barres de céréales pour répondre aux besoins nutritionnels avant et après l’exercice. Les barres énergétiques doivent être saines et ne pas contenir beaucoup de sucre raffiné ou de graisses saturées.

Les barres de céréales pour de bonnes performances à long terme

Les barres énergétiques sont conçues pour faire le plein de glucides avant et pendant l’entrainement. Elles constituent donc l’en-cas idéal pour éviter les pertes d’énergie, surtout après de longues heures de pratique.

D’ailleurs, les cyclistes qui parcourent plusieurs kilomètres ont tendance à consommer ce genre d’en-cas tout au long du parcours afin d’apporter de l’énergie aux muscles. C’est également le cas pour les coureurs, les nageurs et autres personnes qui fournissent un effort important sur une longue durée.

Les meilleures barres de céréales

Les meilleures barres de céréales sont celles qui contiennent près de 70 % de glucides. Bien entendu, il est impératif de jeter un œil à la liste des ingrédients avant de faire son choix. Les barres contenant de la gélatine ou du collagène sont à bannir.

Les barres énergétiques de qualité sont dépourvues d’acides gras trans. Par ailleurs, les glucides qu’elles contiennent doivent être issus de sources saines. Dans le monde du sport et de la santé, le sucre raffiné est à éviter car ses effets demeurent discutables. Concernant les barres à indice glycémique élevé, elles doivent être utilisées pendant et après l’entrainement.

Notez aussi que les meilleures barres de céréales sont riches en vitamines, minéraux et en glucides. C’est d’ailleurs le même principe qui s’applique également aux boissons énergétiques. Par exemple, les barres à forte teneur en minéraux (zinc, magnésium, sodium) et en vitamines (E, C, B1, B3) sont préférables. Le dosage n’est pas à négliger car il détermine la qualité de la barre énergétique.

Enfin, n’achetez pas une barre de céréales sans vérifier sa composition. Toutes les informations dont nécessaires figurent normalement sur l’étiquette du produit, que vous achetiez dans le magasin ou dans une boutique en ligne. Comme indiqué plus haut, choisissez toujours une barre énergétique glycémique pour les exercices physiques intenses, de préférence bio.