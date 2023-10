La téléconsultation est un service individuel et personnalisé destiné uniquement au patient. Grâce à ce service, le patient peut effectuer toutes les consultations utiles auprès du médecin spécialiste, qui le guidera dans la recherche de la meilleure solution à son problème médical.

Cela profite à la fois au patient et au médecin. Dans cet article, nous vous dirons comment bénéficier d’une téléconsultation ophtalmologique à Orléans.

Comment l’ophtalmologie fonctionne-t-elle par le biais de la télémédecine ?

Selon un ophtalmologue professionnel, l’ophtalmologie fonctionne dans le cadre de la télémédecine comme une forme de téléorientation et de télédiagnostic, permettant d’accéder à des endroits éloignés où il n’y a pas de spécialiste pour une consultation physique, c’est notamment le cas du centre ophtalmologique à Orléans qui propose ce type d’intervention.

Grâce à la technologie, il est possible d’utiliser Zoom pour l’appel vidéo afin d’avoir un médecin en ligne qui peut interagir directement avec le patient.

Grâce à des technologies permettant le contact entre le médecin et le patient, ainsi que l’envoi d’informations et de données relatives aux examens et aux rapports, l’on peut procéder à une téléconsultation, l’accompagnement à distance des patients, mais aussi l’émission de rapports d’examen par des professionnels qui ne sont pas physiquement présents dans les cliniques et les hôpitaux.

Dans le cas de la téléconsultation, le service peut être synchrone, asynchrone ou hybride. Cela signifie que le médecin et le patient peuvent communiquer en temps réel, dans le cadre de consultations synchrones par téléphone ou par appel vidéo, ou encore par le biais de messages, de courriers électroniques ou de WhatsApp, ce qui constitue la forme asynchrone (non simultanée).

Un service hybride est un service qui permet d’utiliser à la fois des outils de contact synchrones et asynchrones, offrant un soutien complet au patient même en dehors des heures de rendez-vous.

Pour l’ophtalmologie, on peut adopter la téléconsultation, où le médecin et le patient se rencontrent de manière non présentielle, la téléorientation, pour que le médecin oriente le patient à distance, et la télésurveillance, où le médecin surveille l’état de santé du patient à distance.

À quoi s’attendre lors de la séance ?

Si vous envisagez de prendre un rendez-vous pour une téléconsultation ophtalmologique, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre :

La consultation dure généralement 15 minutes.

Aucune préparation particulière n’est requise, sauf pour l’évaluation des examens , qui doivent être envoyés à l’avance.

, qui doivent être envoyés à l’avance. Si le professionnel prescrit des médicaments, vous recevrez l’ordonnance nécessaire par courriel à la fin de la consultation.

Bien que cet avantage soit transversal à toutes les spécialités de télémédecine, il est essentiellement important en télé-ophtalmologie en raison de l’immédiateté qu’il représente.

Il faut noter que, dans un processus complet de 48 heures, le patient peut prendre rendez-vous pour une consultation, demander la prise d’une photographie rétinienne, qui est envoyée au spécialiste (généralement via une plateforme de santé numérique) qui l’interprète et émet un résultat.

Toutefois, la télé-ophtalmologie présente d’autres avantages généraux qui profitent non seulement aux patients chroniques, mais aussi à la population en général.