Qu’est-ce que de la Kush ?

Les études sur le cannabis ne cessent de révéler ses multiples variétés. Cette plante asiatique et d’Amérique bénéficie d’un avis favorable auprès des consommateurs de par les bienfaits qu’offrent ses graines. Le Kush est l’une des variétés du cannabis issue principalement d’Afghanistan. De nos jours, son utilisation s’est répandue dans le monde d’autant plus qu’il se distingue de par ses effets et son arôme.

C’est quoi le kush ?

Il s’agit d’une variété de cannabis présente dans la plupart de pays aujourd’hui se déclinant sous diverses formes. Si vous souhaitez l’avoir, vous pouvez consulter le site de Royalqueenseeds. Même si son appellation diffère parfois d’un endroit à un autre, les caractéristiques du kush restent identiques. Consommable sous forme d’huile de CBD, le Kush a révolutionné le domaine de la médecine dans le monde grâce à ses multiples vertus thérapeutiques alors que d’autres le considèrent comme un super aliment. On distingue cependant plusieurs hybrides vendues sur le marché comme l’Og Kush, Skywalker OG, Bubba Kush etc.

Qu’est-ce qui caractérise le Kush ?

Le cannabis Kush provient de la chaîne de montagnes hindu Kush allant de la frontière de l’Afghanistan avec le Pakistan jusqu’en Inde. C’est une zone réputée pour la culture du cannabis d’autant plus que cette plante y pousse naturellement. Initialement utilisé pour des cérémonies de croyance et d’offrande à des dieux dans cette partie du monde, l’usage de cette plante va beaucoup plus loin aujourd’hui. Toutefois, plusieurs éléments permettent de la distinguer des autres.

Son arôme et son goût

Étant donné que cette variété de cannabis se décline en plusieurs espèces, ses arômes combinent à la fois des odeurs de pin, poivre, citron, fleurs et d’essence. Pour ce qui est de son goût, il est semblable à celui de la terre ou des fleurs et à un certain moment similaire à celui de baies ou de ciron.

Son apparence

Il se distingue des autres espèces de par sa densité et sa petite taille. Les tiges tendent vers une couleur de vert sombre avec une tête épaisse couverte de trichomes. La couleur des pistils est diversifiée car elle peut être orange, sombre ou tendant vers la couleur de la rouille.

Son effet

La consommation du Kush confère des effets à la fois euphoriques et sédatifs généralement retrouvés dans le cannabis indica. Cette variété peut avoir une teneur en THC pouvant atteindre jusqu’à 20% avec la possibilité de créer chez le consommateur une humeur d’hilarité, de joie ou d’agressivité.

Quels sont les bienfaits du Kush CBD ?

En tant que l’une des variétés du cannabis les plus consommées, le kush est très apprécié sur le marché pour ses bienfaits pour la santé. Contenant du cannabidiol, le kush CBD peut soulager plusieurs maux dans le corps. En effet, sa consommation peut vous aider à mettre un terme à des douleurs extrêmes. Son action se fait ressentir sur les récepteurs du système endocannabinoïde tout en entrainant le soulagement rapide de douleurs de manière durable. En plus de cela, cette substance peut efficacement lutter contre le stress et la dépression. Sa teneur en cannabinoïde crée une sensation de détente.