Où trouver de l’aloe vera en plante ?

L’aloe vera est une plante très appréciée pour ses multiples vertus à la fois thérapeutiques et cosmétiques. Riche en minéraux et en vitamines, l’aloe vera est bénéfique pour la santé, la peau, les cheveux et les dents.

Bien qu’il soit disponible à la pharmacie, en gel, en gélule, en ampoule et en thé ; il est préférable d’utiliser du gel d’aloe vera naturel si vous avez la plante à disposition. Mais toujours est-il de savoir où trouver la plante de l’aloe vera. Découvrez dans cet article, les endroits où trouver cette plante.

L’origine de l’Aloe vera

L’aloe vera de son nom scientifique, Aloe Barbadensis Miller est une espèce d’aloès originaire d’Afrique du Nord. Il est très répandu dans les régions au climat aride telles que l’Inde, l’Amérique latines et sur l’ensemble de la côte méditerranéenne. C’est une variété très populaire de l’aloès appartenant à la famille des Liliacées.

Par ricochet, il est cousin de l’ail et de l’oignon et non du cactus vomme peuvent le laisser imaginer ses longues tiges épineuses et verdâtres. L’aloe vera est un ingrédient phare de la médecine ayurvédique et est employé autant dans les soins cosmétiques que dans les traitements thérapeutiques.

Très prisé en phytothérapie, l’aloe vera est cultivé au Mexique, aux États-Unis, en Espagne et met entre quatre et cinq années pour atteindre la maturité. Il est transformé en jus, en gel, en thé, en gélule et conserve ses vertus. Mais ses propriétés sont plus actives lorsqu’il est bio et frais.

Où se procurer de l’aloe vera en plante ?

L’aloe vera est une plante qui apprécie les climats chauds et tropicaux. Tandis qu’il est difficile de le faire pousser dans un climat froid, il pousse de façon spontanée sous d’autres cieux ; notamment en Asie, en Amérique centrale et en Afrique du Nord. Par contre, il est rare et quasiment impossible de trouver de l’aloe vera naturel ici, sous nos latitudes.

En France, les amateurs d’aloe vera ont la chance de pouvoir bénéficier des bienfaits de l’aloe vera, mais presque uniquement en intérieur. Ainsi, les plantes d’Aloe vera d’intérieur sont beaucoup plus petites que celles africaines ou américaines, qui peuvent avoisiner 1 mètre de haut à maturité.

Il est plus facile de trouver de l’aloe vera transformé dans l’industrie et exposé en pharmacie que de trouver une jeune plante d’aloe vera à cultiver. Toutefois, avec un peu de chance, vous pouvez en trouver dans les magasins bio ou en grande surface. De même, il est possible de contacter un vendeur en ligne via son site internet ou de vous en procurer par commande sur Amazon.

En revanche, il est à noter que, pour un achat aussi délicat que celui d’une plante d’aloe vera, il est préférable de se rendre sur place afin de vérifier et de confirmer la qualité du produit que de commander en ligne.

Car sachant la plante d’aloe vera naturel très rare et très demander, les arnaques et les ventes de plantes de mauvaise qualité abondent sur internet et sur les plateformes de vente en ligne.