Gattefosse ouvre son premier laboratoire en Amérique du Nord

Après avoir réussi son implantation en Europe, le groupe Gatefosse lance son implantation en Amérique du Nord. Avec l’ouverture d’un Centre Technique d’Excellence à Paramus dans le New Jersey, l’objectif du groupe est clairement de renforcer sa présence sur le continent avec 492 m² dédiés aux laboratoires de produits pharmaceutiques et aux cosmétiques avec des équipements de dernière génération. À noter que ce nouveau laboratoire est situé tout près de la filiale américaine du groupe Gatefosse, créé il y a à peine 35 ans.

L’objectif : adapter les formules de soins et de solaires

Le centre technique d’excellence de Gatefosse est organisé autour de 4 pôles. On a d’abord un espace ouvert central qui est dédié à la formulation avec 5 bancs équipés de plaques chauffantes, d’homogénéisateurs, de mélangeurs, de disperseurs, de bain d’eau, d’un stéréoscope ou encore d’un microscope thermique.

Ensuite, nous avons une salle de traitement disposant de batteurs mélangeurs, d’un réacteur pilote de 3 kg pour les émulsions, une extrudeuse verticale à fusion chaude et un broyeur.

Une salle d’analyse est aussi disponible et équipée d’une unité de calorimétrie à balayage différentiel, d’un système PH Sat, d’un analyseur de particules, d’une chromatographie liquide à haute pression ou encore d’un bain de dissolution couplé à un échantillonneur automatique.

Enfin, nous avons une pièce de stabilité disposant d’une chambre à humidité relative 25°C/60% et ne chambre à humidité relative 40°C/75%.

À noter que la gamme d’équipements sera progressivement élargie afin de permettre la prise en charge du processus de formulation supplémentaire, notamment la fabrication de comprimés. Parmi ces équipements, on a la hotte à flux laminaire Olis de Noroit, une véritable prouesse technologique.

Une équipe à la hauteur des attentes

Pour l’équipe qui sera mise en place, l’objectif sera de mieux répondre aux exigences en termes de qualité et de fiabilité des produits. En ce qui concerne les produits pharmaceutiques personnels, le laboratoire va sans doute développer des formules spécifiques afin de répondre aux tendances et aux besoins locaux. Pour le moment, Gatefosse va continuer à développer son expertise dans le domaine de l’évaluation sensorielle, le soutien à la formulation et la formation des clients à travers des séminaires. Dans un premier temps, le laboratoire va centrer ses travaux sur les soins de la peau et les produits solaires qui sont bien plus vendus en Amérique du nord. Ensuite, il pourra se lancer dans le maquillage et les soins capillaires.