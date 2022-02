Critères de choix d’une mutuelle pour assurer votre retraite ?

Après avoir travaillé pendant plusieurs années, on est appelé à aller en retraite. Et cette étape de la vie est particulièrement difficile à gérer. Cependant, il est possible d’anticiper sur certains points importants afin d’éviter des mauvaises surprises.

Parmi les solutions préconisées, la suscription à une mutuelle santé apparaît comme une bonne alternative. En effet, cela vous permettra de vous soigner à moindre coût. Pour ce faire, il devient urgent de bien choisir sa mutuelle. Parcourez la suite afin de savoir comment faire pour choisir votre mutuelle retraite.

Les risques anticipés

Les besoins en santé ne sont pas les mêmes pour tout le monde car ils varient d’une personne à une autre. Vos problèmes de santé peuvent être d’ordre l’héréditaire ou provenir des activités auxquelles vous vous livrez quotidiennement.

Votre situation de vie peut aussi être un facteur déterminant. Par conséquent, certaines personnes seront beaucoup plus fragiles que d’autres. Des troubles de la vue de même que celles de l’audition sont des problèmes assez récurrents surtout avec le vieillissement. Ce qui représente des frais médicaux assez élevés et très mal couverts par la Sécurité Sociale.

Le prix des prothèses dentaires peut être estimé entre 500 et 900 euros sans compter les prothèses auditives qui coûtent entre 750 à 2000 euros. Il est donc conseillé de faire le bilan de vos besoins présents, mais aussi de visualiser vos futurs besoins pour que les garanties de votre contrat mutuelle senior soient adaptées à vos attentes.

Les soins qui ne sont pas pris en compte par la sécurité sociale

Comme vous le savez sans doute il y a des soins qui ne sont en aucun cas couverts par la sécurité sociale. On peut citer par exemple les implants dentaires. Quant à d’autres, ils ne sont pas suffisamment remboursés. Voilà pourquoi il est important de connaitre les soins dont vous pouvez avoir besoin à votre retraite. De même, il faudra vérifier si ces soins bénéficieront d’une bonne prise en charge de la part de votre mutuelle. Voici quelques exemples de soins :

La médecine douce telle que l’ostéopathie, l’homéopathie ou les cures thermales…

Les consultations d’un diététicien

Les soins pour les maladies chroniques

L’audioprothèse

L’arthrose ou des rhumatismes.

Les garanties mises à disposition

Les contrats de mutuelles de santé contiennent habituellement des clauses spécifiques. Si vous êtes du genre à consommer très souvent des médicaments prenez bien en considération le niveau de remboursement de vos médicaments par la mutuelle senior. D’autres critères de sélection doivent aussi être pris en compte.

Vous pourrez par exemple vérifier les forfaits hospitaliers, les forfaits de petit appareillage tels que l’orthopédie ou le bas de contention. Penchez-vous aussi sur les clauses de l’assurance pouvant vous octroyer une assistance à domicile. D’autres critères comme les remboursements des prothèses auditives, les séjours de thalassothérapie et les cures terminales peuvent également être essentiels au moment de choisir sa mutuelle santé pour la retraite.

Ne pas se baser seulement sur le prix

Le prix d’une assurance santé retraite est variable en fonction des garanties, mais aussi du profil du souscripteur, plus particulièrement l’âge, le sexe, le régime social, etc. En général un contrat d’assurance avec un prix très abordable a enclin à être moins complet en termes de remboursement, contrairement à un contrat plus cher.

La prise en charge d’une chambre individuelle lors d’une hospitalisation et le remboursement de dépassement d’honoraires ne sont pas des garanties incluses dans les contrats de mutuelle santé retraite bas de gamme.

Les frais de santé d’une personne âgée ou d’un couple de seniors peuvent être assez coûteux. D’où l’importance de veiller à ce que vous soyez bien remboursé lors de vos dépenses. Il est aussi question d’opter pour le contrat le plus bénéfique. S’engager dans contrat de mutuelle santé retraite tout simplement parce que vous trouvez le prix abordable est une grosse erreur.

Éviter de se focaliser sur la réputation de la mutuelle

Il faut retenir que ce n’est pas parce qu’une mutuelle a une bonne notoriété qu’elle est forcément la meilleure pour votre situation. La qualité des contrats est estimée en fonction de ce qu’il apporte, mais aussi en fonction de vos besoins personnels. Ce qui veut donc dire que d’autres mutuelles moins connues peuvent vous octroyer les mêmes avantages avec des prix beaucoup plus intéressants. Pour vous faire une petite idée, vous pouvez scruter l’avis de certains clients sur internet.

Utiliser un comparateur

L’utilisation d’un comparateur d’assistance mutuelle est une excellente idée dans la mesure où cet outil vous permet d’identifier les meilleures offres de mutuelles. Grâce à cela, vous pourrez repérer plus facilement les garanties susceptibles de répondre pleinement à vos besoins.

En réalisant une description de vos besoins via les questions qui vous sont posées, vous aurez automatiquement accès aux propositions des meilleurs assureurs du marché. Ce comparateur en ligne est gratuit. De plus, il est sans engagement ; ce qui peut vous permettre de faire des économies en trouvant la meilleure mutuelle santé retraite moins chère.