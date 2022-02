Crypto Trading : investir dans les crypto-monnaies en 2022

Après une année 2021 très riche pour les crypto-monnaies ayant pu battre tous les records, 2022 est annoncée par la majorité des analystes financiers comme une année très prometteuse. Faire du crypto trading était déjà une envie forte de la part des personnes l’an dernier : 2022 ne devrait pas être différente, bien au contraire.

Investir dans les crypto-monnaies : 2022, une année idéale pour

Comment ne pas synthétiser l’année des cryptos passée qui a été tout bonnement incroyable ? Un pays qui adopte le Bitcoin (BTC) en tant que monnaie nationale (le Salvador), des entreprises qui investissent entre plusieurs millions à plusieurs milliards de $ dans les crypto-monnaies. Mais aussi des niveaux de volumes et de valeurs historiquement hauts, des entreprises échangeant leurs liquidités de monnaies traditionnelles contre des crypto-monnaies, des analystes des marchés traditionnels et cryptos se rejoignant sur le fait que le Bitcoin allait franchir allègrement la fourchette des 100 000 / 150 000$…

C’est sur ces bases que l’année 2022 démarre, avec des ambitions folles transférées autour des projets crypto-monnaies. On comprend mieux pourquoi il est temps de se lancer dans le crypto trading cette année afin de prendre une longueur d’avance sur les potentielles hausses annoncées à moyen terme. Anticiper ce genre de prévisions est aussi une façon de se prémunir de monnaies dématérialisées devenant difficilement accessibles.

Grâce aux plateformes brokers, il sera alors possible de vous créer un compte personnel protégé, d’approvisionner votre compte en argent et de commencer à émettre des ordres d’achats et de ventes au travers d’une plateforme spécialisée de confiance. En effet, il en existe bon nombre mais combien sont réellement à la hauteur de vos espérances ? Peu sont capables de proposer des services homogènes, de qualité et qui vous permettent d’investir avec le moins de contraintes possibles.

Choisir une plateforme polyvalente pour profiter de tous ses avantages

Choisir une telle plateforme n’est en soi pas très complexe mais il faudra néanmoins vous poser quelques instants en amont afin de pouvoir déterminer celle qui conviendrait le mieux à vos besoins. Sécurité internet, accessibilité, frais prélevés pour vos transactions en ligne, service client, site internet et application ou non, choix des crypto-monnaies seront les bases afin de choisir le bon courtier online.

Certaines d’entre elles proposent également un genre de formation en crypto trading pour bien débuter lorsque l’on est novice et que l’on veut bien faire les choses. Selon vos envies, l’évolution que vous aurez pu faire grâce à vos progressions dans le trading vous pourrez envisager de choisir différentes stratégies d’investissements. Exemple : le trading social qui reproduit les grandes lignes des meilleurs investissements / fonds d’investissements dans l’optique de mieux faire les choses.

Bien entendu, comme tous les investissements boursiers ou cryptos, investir dans des produits financiers n’est pas dénué de risques. Malgré tout, le fait de pouvoir profiter de juteuses retombées pourra compenser cet aspect-là et vous donner envie de commencer à faire du crypto trading en 2022.