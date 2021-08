Quel est le prix moyen d’une assurance habitation Québec ?

Bien que souscrire à une assurance habitation ne soit pas une obligation au Québec, il est question d’une protection très importante lorsqu’on désire couvrir ses biens. Dès lors, la question du coût de l’assurance habitation se pose. Quel est le coût moyen de ce type de couverture ? On vous donne ici toutes les clés pour comprendre le coût d’une telle assurance.

Quels sont les facteurs qui font varier le prix d’une assurance habitation ?

De façon générale, plus la surface du logement que vous aurez à assurer sera grande, plus le coût moyen de votre assurance habitation sera élevé. De même, plus la valeur des biens meubles que vous voudrez faire assurer sera élevée, plus la prime de l’assurance sera grande. D’autres paramètres vont également faire varier le tarif de votre assurance. Il s’agit entre autres de l’emplacement de votre habitation ainsi que l’état et la surface de votre habitation. Des facteurs comme l’année de construction de votre maison, l’utilisation que vous en faites, le type de chauffage utilisé, la proximité ou non d’une caserne de pompiers seront également étudiés.

Viennent en outre des facteurs comme le nombre de personnes qui vivent dans l’habitation, le niveau de couverture que vous choisissez, et même votre historique de réclamations antérieures. Ce sont là plusieurs facteurs qui seront scrutés par les assureurs qui pourront en fonction de cela, établir un prix moyen d’assurance habitation correspondant aux risques évalués pour votre offre.

Quel est le prix moyen d’une assurance habitation ?

Le prix moyen d’une assurance habitation pour locataire

L’assurance habitation pour locataire vous permettra de couvrir des biens meubles ainsi que sa responsabilité civile lorsqu’on loue une maison ou un appartement. Le prix moyen d’une assurance habitation pour locataire dépend de plusieurs facteurs au Québec. Il y a par exemple, votre historique de réclamation. Ici, plus vous aurez fait de réclamations, plus votre prime augmentera. Il y a également la localisation de votre logement et la surface du logement.

On retrouve également parmi les facteurs, la valeur des biens meubles compris dans votre logement. Le nombre d’appartements compris dans votre résidence et la présence d’un commerce en pied d’immeuble ou non, sont aussi des facteurs déterminants. Enfin, il y a votre âge qui sera également pris en compte.

Ainsi, le coût moyen d’une assurance habitation pour locataire au Québec peut varier entre 26 et 31 dollars par mois. On se retrouve donc à une moyenne de 385 dollars par an.

Le prix moyen d’une assurance habitation pour condominium

L’assurance habitation pour condominium est généralement souscrite par des copropriétaires qui disposent d’un appartement au sein d’un immeuble ou dans une résidence sous le régime de la copropriété. Cette assurance varie en moyenne de 54 à 58 dollars par mois.

Le prix moyen d’une assurance habitation pour maison

Le prix d’une assurance maison au Québec est fonction de votre situation, de votre âge, de la surface de votre maison, et même des terrains attenants. Ce coût dépend également du fait que la maison soit individuelle ou attenante à un autre logement. Vous pourrez compter en moyenne entre 92 et 188 dollars par mois pour une telle assurance.