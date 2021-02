Tout savoir sur l’ouverture d’un mur porteur

Ouvrir le mur porteur est devenu une pratique assez courante chez les particuliers. De nombreuses personnes optent pour ce projet lors de leurs travaux de rénovation d’autant plus que cette solution est très pratique pour créer un accès. Bien que cela semble simple à priori, il est important de préciser que l’ouverture d’un mur porteur se fait suivant le respect d’un certain nombre de démarches.

C’est quoi un mur porteur ?

Les techniciens du bâtiment sont mieux placés pour comprendre ce que c’est qu’un mur porteur. Il joue un rôle important dans la construction d’autant plus qu’il fait partie des composantes structurelles du logement. C’est d’ailleurs sur lui que repose la charpente et les planchers. Étant donné que cet élément de la construction maintient la stabilité de l’habitation, il ne peut pas être détruit n’importe comment. Bien avant de procéder à une ouverture ou à la destruction de ce mur, plusieurs travaux doivent être faits au préalable pour qu’il soit renforcé. Face aux contraintes que ce type de travaux présente, faire appel à des professionnels de la construction apparaît comme la solution idéale pour éviter de mauvaises surprises.

Bien avant de se lancer dans un projet d’ouverture d’un mur porteur, il y a certainement une raison valable. La plupart temps, les propriétaires ont recours à cette méthode pour créer une porte afin de faciliter les déplacements de certaines pièces de la maison à d’autres. Ceci étant, il devient important de savoir où se trouve le mur porteur dans votre habitation. Il s’agit généralement des murs de périphérie, murs de refend ou murs de façade. Quoi qu’il en soit, certains éléments peuvent vous aider à l’identifier facilement. Leur épaisseur dépasse celle des cloisons et peut atteindre 15cm. Ils sont construits à base de matériaux résistants comme les pierres, béton cellulaire, briques, parpaings etc. Ils sont également identifiables grâce à l’épaisseur des traites sur les murs.

Que faut-il faire pour ouvrir ce mur ?

Étant donné que l’ouverture du mur porteur doit exclusivement se faire par un technicien expérimenté, de nombreuses démarches sont nécessaires avant d’entamer les travaux. La première étape étant de se rassurer que l’endroit où vous envisagez de créer une ouverture soit bien le mur porteur, un diagnostic est essentiel d’où la nécessité de faire appel à un Bureau d’étude (BET) mur porteur. C’est après son intervention que votre logement devra être redimensionné pour que les travaux de renforcement de ce mur soient engagés avant son ouverture. Ces professionnels établiront un rapport à la fin de cette étude contenant les différents plans d’exécution qui serviront de guide à l’entreprise qui se chargera des travaux d’ouverture du mur porteur.

Pourquoi réaliser une ouverture sur le mur porteur ?

Lorsqu’on décide d’éliminer le mur porteur, c’est généralement pour réaménager son intérieur après l’achat d’un bien. C’est un moyen très pratique pour le propriétaire de refaire l’intérieur du logement tout en créant plus d’espace. De nombreuses solutions existent dans ce cas. On peut décider d’ouvrir la cuisine sur le salon, apporter plus de luminosité en créant une fenêtre etc.