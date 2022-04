Rachel Sharp : célèbre ex-femme de Luke Perry

Née en 1969, Rachel Sharp est une femme au foyer américaine. A vrai dire, c’est une ancienne actrice, est une personnalité célèbre de la Californie. Elle est connue comme étant l’ex-femme de Luke Perry. En effet, ce dernier était un acteur célèbre qui était populaire pour ses rôles dans les spectacles comme (Beverly Hills, 90210 et Riverdale). Aujourd’hui âgée de 53 ans, elle a épousé son mari le 20 novembre 1993. Leur cérémonie de mariage s’est déroulée à l’hôtel Four Seasons de Beverly Hills. Faisons un petit zoom sur le parcours de l’ex-femme de Luke Perry.

Rachel Sharp : l’ex-femme de Luke Perry

En réalité, elle est née en Californie aux Etats-Unis en 1969 et possède la nationalité américaine. Ainsi, Rachel Sharp est une ancienne actrice et femme au foyer qui est connue comme étant l’ex-femme de Luke Perry. Ses parents étaient des écrivains reconnus.

Son enfance et son éducation

Elle a passé son enfance en Californie où elle est élevée par sa mère Beryl Bainbridge qui était femme au foyer. Sa mère était une romancière connue pour Sweet William roman publié en 1975. Quant à son père, Alan Sharp, il était romancier écossais et connu pour le scénario qu’il a écrit pour le film « The year of Living Dangerously » en 1983. De plus, il a publié deux romans et écrit 20 scénarios avant de mourir le 8 février 2013. En réalité, il avait perdu son combat contre le cancer du cerveau.

Rachel a une sœur cadette qui s’appelle Rudi Davies. Son intérêt pour le théâtre a vu le jour très tôt, ainsi elle a suivi des cours de théâtre dans théâtre local. En réalité, elle a fréquenté un lycée en Californie. Cependant, elle ne s’est pas inscrite au collège après son inscription.

Sa carrière d’actrice

Bien avant de devenir actrice, elle était une vendeuse dans un magasin de meubles à Los Angeles. Mais en 1987, elle a officialisé sa carrière d’actrice. Depuis, elle a interprété Emily dans le film de comédie fantastique « Teen Wolf Too » aux cotés de l’acteur populaire Jason Bateman. Cependant, le film a reçu des critiques très négatives, et l’IMDb le site Web de classement des films lui a donné une note de 3,3 / 10.

Les amoureux (Rachel et Luke) se sont rencontrés pour la premières fois en 1991. En toute honnêteté, la rumeur stipulait que Rachel lui a envoyé un morceau de lingerie en tant que fan. Mais, Luke a démenti ses propos à de nombreuses reprises. Après avoir entamé leur relation durant cette période, ils sont restés ensemble durant deux ans avant de se marier en 1993. Suite à leur mariage, Rachel lui a donné naissance à deux enfants. Plus précisément, un garçon nommé Jack qui est né en 1997. En plus, une fille nommée Sophie Perry née en juin 2000. Les tourtereaux ont mené une vie commune de 10 ans avant de se séparer en 2003. Le 27 février 2019, Luke a souffert d’un AVC dans sa résidence de Sherman Oaks, Los Angeles et est décédé le 4 mars 2019.

Leur fils jack est un lutteur professionnel qui est connu sous le pseudonyme de « Jungle Boy Nate Coy ». Présentement, il a signé chez All Elite Wrestling (AEW).

