Qui est la femme de Max Verstappen ?

Le célèbre pilote de Formule 1 Max Verstappen est en couple depuis quelques mois. Entre sa compagne Kelly et lui, c’est une belle histoire d’amour qui fascine les internautes.

En compétition depuis 2015, Max Verstappen a remporté de nombreux prix sur les circuits de course. Le farouche concurrent de Lewis Hamilton est désormais en couple avec une époustouflante beauté brésilienne. Les deux tourtereaux n’hésitent d’ailleurs pas à enflammer de temps à autre la toile avec de jolies photos des moments passés ensemble.

Max Verstappen et Kelly Piquet : un couple typique du sport mécanique

La belle Kelly est la fille de Nelson Piquet, légende de formule 1. Max Verstappen est le fils d’un ancien coureur Jos Verstappen, aussi très connu dans l’univers du sport mécanique. Les deux amoureux ont donc grandi dans un environnement où le sport automobile occupait une place assez importante : l’une en tant que spectatrice et admiratrice et l’autre comme pilote professionnel et star du domaine.

Vingt-trois ans pour le compétiteur et 32 pour sa compagne : la différence d’âge ne semble guère déranger les deux personnalités. Mieux, ils sont soudés par une confiance réciproque, laquelle permet au couple de vivre pleinement son amour. « Plus sombre que la mer, plus profonde que l’océan. Tu as tout, tout ce dont j’ai besoin. » a posté la charmante Kelly sur son compte Instagram pour officialiser leur relation. C’est l’ultime preuve du fort sentiment d’attachement qui relie les deux célébrités.

Kelly Piquet, belle et entreprenante

Il n’y a pas que sur les circuits de course que Verstappen sait faire les bons choix. En effet, la femme du vainqueur du Grand Prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps est une pure merveille. Malgré sa trentaine d’années, la jeune dame présente toujours une allure fantastique.

Kelly Piquet est non seulement mannequin, mais aussi chroniqueuse et une des plus grandes spécialistes des relations publiques. La fille du triple champion du monde semble avoir décroché les étoiles. Elle accompagnerait Verstappen pour ses complétions et serait un véritable atout pour le succès du coureur de Redbull. Dans sa course pour la formule 1, le jeune néerlandais aurait refusé de prendre des conseils auprès de son beau-père.

Une vie marquée par la formule 1 pour la femme de Verstappen

Outre son père et son compagnon, tous deux légendes des grands prix de Formule 1, la mannequin brésilienne a vécu dans la sphère d’autres images du sport automobile.

Entre temps, Kelly Piquet serait sortie avec le pilote Kvyat de Redbull. Leur relation s’est soldée par une rupture, mais aussi une merveilleuse petite fille du nom de Penelope Kvyat. Le fait que la chroniqueuse ait un enfant n’a visiblement rien changé quant à la solidité de sa relation avec Max Verstappen.

Comme son père, le fils de Nelson Piquet, Nelson Angelo Piquet est une aussi un coureur connut des grands rendez-vous de Grand prix notamment à cause de son erreur lors du grand prix de Singapour en 2008. Kelly Piquet a donc un frère pilote. En un mot, la femme du jeune pilote néerlandais a un père ex-pilote, un ex-mari pilote et un frère ex-coureur également. Elle a logiquement de quoi avoir des centaines de milliers d’abonnés sur son compte Instagram.