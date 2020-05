Cryptomonnaie : comment acheter des Bitcoins ?

Pour ceux qui ne connaissent pas le monde des cryptomonnaies, il peut sembler bien obscur. Pourtant, une fois qu’on s’y intéresse, ce n’est pas si compliqué que ça. Tout a débuté avec la première monnaie numérique, le Bitcoin. Voici une explication claire et les règles à appliquer pour acheter des Bitcoins en toute sécurité.

Qu’est-ce que le Bitcoin?

Le Bitcoin ou BTC est une monnaie numérique, disponible sur toutes les plateformes d’échange telles que Bitpanda France. Par ailleurs, toutes les monnaies sont échangeables contre du Bitcoin. Le Bitcoin est considéré comme la base de la monnaie virtuelle.

Pourtant, sa quantité est limitée et on en trouve que 21 millions. C’est en partie pour cela qu’il a du succès : il est pratique et son nombre est contrôlé. De plus, si on souhaite trader cette monnaie, il faut savoir qu’elle est très volatile. En effet, en quelques heures, sa valeur peut perdre 1000 dollars et le reprendre rapidement. Par conséquent, il est important de bien définir une stratégie avant de débuter dans le trade de Bitcoin.

Avant tout, il convient de tout mettre en place pour se lancer dans l’achat, l’échange et la vente de Bitcoin : ouvrir un portefeuille client, choisir sa plateforme d’échange, ses moyens de paiement et ses options d’achat.

Acheter des Bitcoins est relativement facile, même si pour certaines personnes la procédure peut sembler un peu fastidieuse aux premiers abords. Après avoir ouvert un portefeuille client, il convient de s’inscrire sur une plateforme d’échange et procéder à la validation du compte. Cette opération peut parfois prendre quelques heures.

Puis, il sera nécessaire d’effectuer un dépôt en euros par le biais d’un virement SEPA, d’une carte de crédit ou de Paypal. Quand le compte est crédité sur la plateforme, il suffit de convertir les euros en Bitcoins (il est tout de même préférable de vérifier les montants des transactions avant de valider définitivement).

Les Bitcoins n’ont pas d’utilité à rester crédités sur votre plateforme d’échange s’ils ne sont pas pris en compte dans une transaction en cours. Il est donc nécessaire de procéder à un virement vers votre portefeuille client (wallet) cité ci-dessus. La technologie blockchain sur laquelle repose le Bitcoin permet d’effectuer des opérations sécurisées.

Cependant, il peut arriver des erreurs et un chiffre qui serait faux dans l’adresse du destinataire peut faire disparaître vos fonds sans possibilité de les récupérer. Pour éviter cela, préférez les virements de petits montants, on ne sait jamais !