Quelle dimension pour un four à pizza ?

Vous voulez installer un four à pizza chez vous ? C’est une bonne idée pour faire des pizzas maison ! Toutefois, vous devez connaître les dimensions à utiliser pour réussir vos plats. Ci-dessous les bonnes dimensions à utiliser.

Les dimensions standards reconnues pour un four à pizza

Les dimensions que vous choisirez pour votre four à pizza vont grandement dépendre de ce que vous voulez en faire. En effet, les particuliers et les professionnels n’ont pas le même besoin. Si vous êtes un particulier, vous aurez plus à gagner en optant pour un four ayant un diamètre compris entre 90 cm et 120 cm. Ceux qui doivent l’utiliser pour un usage commercial peuvent s’intéresser aux dimensions allant de 120 cm à 190 cm.

En dehors de ce diamètre, vous devez prendre aussi en compte l’épaisseur de la sole du four. Si vous voulez que la chaleur du four puisse vite cuire votre pizza, vous devez opter pour des briques réfractaires de 5 cm d’épaisseur. En effet, lorsque la sole est trop fine, votre pâte va accrocher. Ce qui serait une perte pour vous. Vous perdriez en effet votre temps et votre investissement.

En ce qui concerne le dôme que vous aurez à faire, il y a aussi des formes standards que vous devez prendre pour référence. Dans le cas d’espèce, les briques réfractaires qui sont plus utilisées ici sont de dimension 5 x 10,5 x 22 cm. Vous pouvez aussi utiliser la demi-brique 5 x 10,5 x 10,5 cm.

Nous recommandons d’utiliser des briques réfractaires ici, car ces dernières sont faites pour bien résister aux températures élevées et à divers chocs thermiques. En outre, ce type de brique conserve mieux la chaleur que les briques ordinaires.

Le fonctionnement d’un four à pizza fait avec des briques réfractaires est le même que celui d’un four fabriqué avec une voûte en fonte. Ici, le feu va se charger de sécher la chambre de cuisson. Le séchage se fera tout en favorisant la circulation de l’air chaud à l’intérieur. Ensuite, le four va absorber la chaleur du feu de manière progressive. C’est pour cette raison qu’il est important de chauffer le four avant de commencer à réellement l’utiliser. Ainsi, la chaleur pourra être bien emmagasinée, car vous aurez utilisé la bonne épaisseur pour vos briques réfractaires. C’est cette chaleur qui sera restituée à votre pizza au moment de la cuisson.

Pour allumer le présent four, vous devez ouvrir la porte du four. Ensuite, vous y mettrez quelques morceaux de bois. Il est aussi possible d’utiliser des bûches de meilleure qualité. Vous mettrez sur tout ceci, un bois qui brûle rapidement comme les brindilles. Maintenant, vous allez vous servir d’un chalumeau de cuisine pour allumer votre feu à l’entrée du four. Une fois cela fait, vous allez ajouter peu à peu du petit-bois en poussant le feu dans le four. Après cela, vous attendrez quelques minutes, afin que la température monte. Dès que le constat est fait, vous pouvez poser sur la surface de la sole du four, votre toute première pizza. Elle sera alors cuite après quelques minutes et vous pouvez vous servir ou servir le premier client.