Les fans ont hâte que la saison 6 de Peaky Blinders soit diffusée, car ils suivent la famille Shelby à la télé depuis des années. Thomas Shelby (incarné par Cillian Murphy) continue de mener sa famille plus profondément dans la politique et la guerre des gangs. Mais il aurait peut-être rencontré un nouvel ennemi dans la saison 5 sous la forme de Gina Gray. Voici pourquoi les fans pensent que Gina simule sa grossesse pour tenter de renverser Tommy.

Qui est Gina Gray dans « Peaky Blinders » ? Son personnage est entré dans la saison 5

Ce n’est pas l’accueil le plus chaleureux à Small Heath pour Michael et sa nouvelle épouse… Comment avez-vous ressenti Gina lorsque nous l’avons rencontrée pour la première fois ? #PeakyBlinders pic.twitter.com/OJRMDKae7E

A voir aussi : Quelle dimension pour un four à pizza ?

— Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) 6 mai 2020 Michael Gray, le fils de Polly Gray, cherche à jouer un rôle majeur dans la saison 6 de Peaky Blinders. Jusqu’à présent, nous avons vu Tommy et Micheal face à la direction de la famille Shelby. affaires. Il semble que Michael adorerait prendre le contrôle et laisser Tommy dans la poussière — et sa femme, Gina, pourrait l’aider dans cette tâche.

Dans la saison 5, Gina (jouée par Anya Taylor-Joy) rencontre Michael aux États-Unis, et elle revient avec lui en Angleterre après s’être mariée et tombée enceinte. Alors qu’elle était en Angleterre, elle s’intéresse à l’entreprise familiale Shelby. Michael propose d’abord l’idée que Gina et lui retournent aux États-Unis pour tenter de restructurer l’entreprise, mais Tommy rejette l’idée. Il en résulte un énorme combat d’explosion entre Gina, Michael et Tommy.

A lire en complément : Quel type de disque dur ?

Le réalisateur Anthony Byrne a parlé du personnage de Gina, et il a déjà taquiné que son influence pourrait entrer en jeu dans la saison 6 également. « Elle est issue d’une famille influente de la côte est de l’Amérique », a déclaré Byrne à GQ. « Elle est incroyablement ambitieuse. Elle a un grand intelligence de la rue, mais ils n’ont pas été aiguisés. C’est un poisson hors de l’eau. Elle a suivi Michael sur un coup de tête, mais très rapidement commence à exercer son propre contrôle sur lui. »

Les fans soupçonnent Gina Gray simule sa grossesse pour renverser Thomas Shelby dans la saison 6

Les fans de #PeakyBlinders convaincus que la nouvelle épouse de Michael Gina fait partie des Billy Boys https://t.co/SDFH7XrP39

— The Sun (@TheSun) 27 août 2019 Compte tenu de ce que les fans savent déjà sur Gina, ils soupçonnent une activité plus infâme de la part d’elle et de sa famille dans la saison 6 de Peaky Blinders. Et beaucoup soupçonnent qu’elle simule aussi sa grossesse afin d’amener Michael à avoir un autre conflit avec Tommy et à renverser l’entreprise familiale Shelby.

Une utilisatrice de Reddit s’est souvenue quand Polly a dit qu’elle aurait souhaité entendre les battements cardiaques du bébé de Gina, indiquant peut-être que la grossesse était simulée. « Je me souviens quand Gina était enceinte et Polly a dit : « J’aimerais entendre les battements de cœur de ce bébé », ce qui m’amène à croire que Gina n’était pas vraiment enceinte », a noté l’utilisatrice, selon le Daily Express.

« Aussi, Gina a essayé d’éviter Ada quand elle allait vérifier un battement de cœur », a ajouté le fan. « Pourquoi était-ce ? »

D’autres soupçonnaient que Gina travaillait avec Oswald Mosley pour renverser aussi les Shelbys, lui donnant plus de mobile pour simuler une grossesse et la débarrasser, elle et Michael, du règne de Tommy.

Quand la saison 6 de « Peaky Blinders » est-elle diffusée ?

RELIÉ : « Peaky Blinders » Saison 6 : Nom du premier épisode, révélé Le scénariste et producteur Steven Knight, Sophie Rundle, Helen McCrory, Cillian Murphy, Annabelle Wallis et le réalisateur Otto Bathurst assistent à la projection de « Peaky Blinders » | Karwai Tang/WireImage

Alors, quand les fans peuvent-ils s’attendre à la saison 6 de Peaky Blinders ? Certains rapports ont indiqué que la saison pourrait être diffusée dès le début. comme septembre 2021, mais cela semble optimiste. Les créateurs du spectacle viennent de terminer le tournage en mai 2021, donc nous sommes prêts à parier qu’il y aura au moins six mois de post-production. Cela pourrait amener la première à la fin de 2021 ou au début de 2022.

« C’est un enveloppement ! » le Twitter Peaky Blinders a été ajouté le 28 mai 2021. Un grand merci au casting et à l’équipage de la saison 6 #PeakyBlinders. Vous avez tout donné à celui-là. Et ça va être épique. »

Nous sommes certainement ravis de voir ce qui se passe avec la famille Shelby lors de la dernière saison.

Consultez la fiche de triche Showbiz sur Facebook !