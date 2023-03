Vous devez toujours avoir une clé Torx chez vous

Bricoler permet de donner libre cours à son esprit créatif. On se lance ainsi des défis de construire un espace de vie dans sa demeure. On peut également se décider à effectuer des réparations dans la maison. Mais le bricolage est tout un art et pour la pratiquer il faut avoir des outils de qualité. Si vous vous décidez à faire des bricolages pour passer le temps, vous devez absolument vous équiper de certaines clés, dont la clé Torx.

A lire également : Contrôle technique renforcé 2018 : plus long et plus cher

La clé Torx : qu’est-ce que c’est ?

Torx est en réalité le nom d’une marque déposée d’un type particulier de clé et de vis. Ces clés et ses vis ont une caractéristique principale ; ils ont une tête en forme d’étoiles à six branches. Dans certains cas, plusieurs personnes préfèrent parler de vis étoiles pour éviter de citer le nom de la marque.

Les vis Torx glissent beaucoup moins au serrage ou au vissage quand on les compare aux autres types de vis. Ils peuvent ainsi être opérationnels dans plusieurs types d’appareils d’entretien. On les retrouve principalement dans les :

A voir aussi : Traiter votre lisier, mode d'emploi !

Ordinateurs ;

Motos ;

Appareils portables ;

Ensembles mécaniques ;

Appareils utilisés en usine ;

Appareils utilisés en bâtiment.

La clé Torx encore appelée tournevis Torx ou tournevis étoile est alors une clé avec une tête ayant la même forme que la vis Torx. Elle a une excellente puissance de serrage. La taille de la clé Torx est généralement mentionnée par un indicatif qui commence par la lettre « T ». La taille de la clé Torx peut ainsi varier entre T1 et T100.

Les avantages de la clé Torx

Il y a plusieurs bonnes raisons d’avoir un kit de clés Torx chez vous. Pour commencer, il est nécessaire de noter que l’effet d’usure est presque inexistant sur les embouts de vissage de la clé. La clé Torx a une excellente adéquation avec la vis, ce qui permet de visser ou de dévisser la vis même lorsqu’elle est dans un coin inaccessible.

Il convient aussi de préciser que la clé Torx permet de monter et de démonter en un temps record. Vous remarquerez également que le risque de dégradation des vis Torx est très réduit. En effet, la vis Torx ne peut être montée et démontée que par une clé Torx ; leurs embouts s’emboîtent parfaitement. Cela limite les risques de contact entre différents arrêts, ce qui pourrait endommager la vis.

Acheter une clé Torx ne doit pas se faire sur un coup de tête. Vous devez prendre le temps de considérer certains paramètres de choix avant de vous décider.

Le type de vis

La clé Torx ne peut visser et dévisser qu’une vis Torx. On reconnaît les vis de cette marque grâce à leur tête avec une étoile à 6 branches. La clé Torx peut être opérationnelle sur les vis Torx Plus ; ce qui n’est pas le cas des clés Torx Plus. Ces dernières ne peuvent pas fonctionner sur des vis Torx. Il existe aussi des vis Torx dites inviolables qui ne peuvent pas être manœuvrées par la clé Torx ou Torx Plus.

La longueur de la clé

La clé Torx est plus efficace lorsqu’elle a une longueur réduite. Votre emprise est beaucoup plus importante sur une clé courte que sur une clé longue. Vous pouvez les manipuler avec plus d’aisance.

La manche

Sur le marché, vous aurez le choix entre plusieurs types de manches. Il y a principalement les manches en bimatière, en forme de « T » et en forme de boule.

Le matériau

Vous pouvez acheter une clé fabriquée en acier ; elle est résistante et moins onéreuse. Il existe également des clés Torx faites en nickel chrome molybdène.