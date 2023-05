Comment bien choisir son TBI mobile ?

Vous vous apprêtez à investir dans un tableau blanc interactif mobile et vous avez besoin d’un petit coup de pouce pour faire votre choix ? Ces quelques conseils peuvent sûrement vous aider à trouver le modèle le mieux adapté à votre usage et à votre budget.

Les éléments à prendre en compte pour choisir son TBI mobile

Pour bien choisir votre tableau blanc interactif, soyez attentif à ses caractéristiques techniques. En principe, ces dernières sont visibles sur la fiche produit. En effet, de nombreux modèles de TBI sont proposés par les fabricants tels que Speechi. Vous devez choisir en fonction des besoins réels de votre entreprise ou de votre établissement scolaire. Sachez donc que l’étendue de la surface de projection peut varier d’un modèle à l’autre.

Pour faire un bon choix, il faut donc tenir compte de la profondeur de la salle et du nombre de participants (pour une entreprise) ou d’élèves (pour un établissement scolaire). Plus la salle est profonde, plus la taille de la surface de projection doit être grande.

Il faut également être attentif au nombre de stylets qui accompagnent le tableau blanc interactif mobile. De ce fait, pour les entreprises, il vaut mieux choisir un modèle fourni avec plusieurs stylets. Ainsi, plusieurs personnes peuvent prendre des notes simultanément sur le tableau, pendant les réunions.

Les TBI se distinguent aussi selon leurs fonctionnalités. Vous pouvez choisir un modèle classique avec une seule surface de projection ou un modèle plus avancé, qui vous en offre deux.

Une vidéo de tableau interactif mobile

Quel modèle de tableau interactif mobile sélectionner ?

Chez Speechi, vous avez le choix entre des modèles dotés de fonctions basiques et des modèles qui possèdent des fonctionnalités plus développées. Bien entendu, ces deux catégories de TBI ne se vendent pas au même prix.

Le modèle classique peut répondre aux besoins des établissements scolaires, notamment ceux dans l’enseignement élémentaire. Il y a aussi des modèles plus performants, tels que l’eBeamEdge+. Ce TBI mobile vous offre la possibilité et l’avantage de diviser en deux la surface de projection. Il s’agit d’un capteur que vous placerez au milieu de votre tableau blanc classique, vous permettant ainsi l’utilisation de feutres ordinaires d’un côté et l’emploi d’un stylet sur l’autre moitié. Ce genre de fonctionnalité peut être très intéressant en classe lors d’un exposé et en entreprise, lors d’une présentation de projet. Notez que l’eBeamEdge+ vous permet de profiter d’une surface de projection allant jusqu’à 5 mètres de large, ce qui le rend idéal pour les établissements scolaires dont l’effectif par classe peut parfois atteindre les 40 élèves.

Les avantages du TBI mobile

Le Tableau Blanc Interactif mobile a l’avantage d’être facile à manipuler. Vous pouvez vous en servir sur un tableau blanc classique ou un mur clair. Il faut aussi souligner que le TBI est compatible avec tous les modèles de vidéoprojecteur. Il peut aussi fonctionner avec tout type d’ordinateur, quel que soit son système d’exploitation.

Grâce à sa légèreté, c’est un TBI mobile facile à déplacer. Vous pourrez le déplacer aisément durant vos voyages et déplacements professionnels. Certains modèles fonctionnent même sans fil, de manière à offrir encore plus de flexibilité.

Après l’acquisition de votre TBI mobile, vous devez savoir comment tirer profit de ses fonctionnalités. Apprêtez-vous à vous familiariser avec les différentes options qu’offre votre tableau blanc interactif. Pour cela, n’hésitez pas à consulter la notice fournie par le fabricant.

Pour une utilisation optimale en classe ou lors d’une présentation professionnelle, il est recommandé d’avoir préparé un plan détaillé et des notes afin de faciliter vos explications et rendre plus fluide les interactions avec votre audience.

Vous pouvez aussi utiliser des logiciels spécialisés tels que Open-Sankoré ou encore IPEVO Whiteboard qui offrent une panoplie d’options supplémentaires telles que la création et l’enregistrement automatique du contenu affiché sur le tableau.

En somme, nous espérons avoir pu vous éclairer dans le choix de votre TBI mobile ainsi que son usage optimal. Gardez en tête que l’utilisation efficace du TBI mobile repose avant tout sur la connaissance des différentes fonctions qu’il offre combinée avec une préparation minutieuse avant chaque utilisation.

Les critères à prendre en compte pour choisir son TBI mobile (taille, autonomie, connectivité, etc)

Le choix d’un TBI mobile ne doit pas être pris à la légère car il existe plusieurs critères essentiels qui doivent être considérés avant l’achat. Voici quelques-uns des éléments clés à prendre en compte lors du choix de votre tableau blanc interactif mobile.

La taille est un facteur important car elle aura un impact direct sur la facilité d’utilisation et sur le confort visuel. La plupart des modèles proposent une diagonale allant de 10 à 16 pouces, mais pensez à bien vous connecter facilement aux différents appareils externes pour faciliter la diffusion des présentations et autres contenus affichables. Le tableau doit posséder différentes interfaces telles qu’une entrée HDMI ou USB afin de pouvoir brancher divers types d’appareils tels que smartphones, ordinateurs portables ou encore vidéoprojecteurs.

Le poids et l’épaisseur font partie intégrante du confort utilisateur : optez pour un modèle léger (entre 500 g et 1 kg) ainsi qu’une épaisseur mince (<2 cm). Cela vous permettra de transporter facilement votre équipement partout où vous le souhaitez sans vous encombrer.

Ces critères sont les éléments fondamentaux pour choisir un TBI mobile adapté à vos besoins. Le choix final dépendra de l’utilisation que vous souhaitez en faire et des fonctionnalités additionnelles proposées par chaque fabricant. Prenez donc tout cela en compte avant d’investir dans cet outil pédagogique incontournable !