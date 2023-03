Site de rencontre musulman: une bonne solution pour faire des rencontres halals?

Il est de plus en plus courant de nos jours pour un homme ou une femme célibataire de se rendre sur internet, et plus précisément sur un site de rencontre en ligne, afin de rencontrer d’autres personnes seules et peut-être même trouver l’amour!

Il n’a donc pas fallu longtemps pour qu’apparaissent des sites de rencontre spécialisés afin de proposer à tout un chacun une expérience dédié. Ainsi, l’on peut aujourd’hui trouver des services en ligne dédiés aux rencontres seniors, à la communauté LGBT et bien sûre aux différentes religions. Les sites de rencontre musulmans se sont donc rapidement imposés au sein de la communauté Islamique et beaucoup de fidèles ne jurent aujourd’hui que par la rencontre en ligne. Alors, quels sont les avantages à utiliser ce genre de plateformes, et sont elles vraiment en accord avec les principes du Coran?

La magie de la rencontre musulmane sur internet

Si les célibataires musulmans en raffolent, ce n’est pas pour rien! En effet, les sites de rencontre islamiques sont devenus au fil des années de véritables agences de rencontre. Ce qui plait tant avec ces plate-formes c’est que le choix y est quasi infini, et cela permet à tout homme musulman et à toute femme musulmane de trouver un ou une partenaire de vie qui lui corresponde vraiment.

Ce point n’est pas négligeable, car les rencontres dans la vie de tous les jours représentes souvent un vrai défis pour tout musulman seul et désirant rompre avec la solitude… Ce problème résulte souvent en mariage « arangé ». Ce mot est peut-être un peu fort, mais l’idée est que dans la réalité, beaucoup de personnes musulmanes choisissent leur femme ou leur mari par l’intermédiaire de la famille, d’amis ou de leur Imam.

Malheureusement le choix reste très restreint puisque, même si l’on a un grand cercle familial ou religieux, il est rare de pouvoir y trouver plusieurs prétendants ou prétendantes du même âge que soit. Il faut alors souvent revoir ses exigences à la baisse et, à défaut, choisir le partenaire qui nous convient le plus parmi ceux qui nous sont proposés.

Les sites de rencontre musulmans comme UneRencontreMusulmane.com, l’une des plateformes favorites de la communauté, sont donc une véritable révolution pour tout musulman désirant sortir du célibat tout en choisissant un ou une partenaire qui lui convienne vraiment.

Mais alors, ces plateformes sont elles vraiment en accord avec les précepts du Coran? Est-il vraiment halal de faire des rencontres en ligne entre hommes et femmes musulmans célibataires?

Quelques règles à respecter sur un site de rencontre musulman

Bien sûr, tout dépend de la foi et de la morale de chacun, mais les sites de rencontre musulman ne sont pas incompatibles avec une pratique religieuse de l’Islam. Pour faire des rencontres halals, mieux vaut tout de même respecter quelques règles simples.

Par exemple, il faudra ne jamais aborder des sujets inapropriés lors d’une discussion en ligne. Certains choisirons également de ne simplememt pas échanger en ligne, et de se donner directement rendez-vous dans la vrai vie, avec la présence d’un chaperon… La plateforme de rencontre peut ainsi être simplement utiliser comme une source intéressante de célibataires!

Si l’on choisi cette formule, il suffit alors de selectionner un ou une célibataire qui nous intéresse, et de l’inviter à un repas ou une fête de famille histoire de faire plus ample connaissance tout en respectant la ligne de conduite décrite dans le Coran.

Vous l’aurez compris, les sites de rencontre muslim sont de véritables mines d’or en terme de mise en relation entre célibataires, et ils ne sont pas en désaccord avec les textes sacrés pour peu que l’on s’y comporte comme on le ferait dans la vie de tous les jours!