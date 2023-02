Comment rédiger son annonce gay pour optimiser ses chances

Aujourd’hui, la majorité des célibataires homos décident de poster une annonce gay sur internet afin de trouver chaussure à leur pied et de rompre définitivement avec le célibat.

Pour celà, ils se rendent sur un site spécialisé et y créent un profil, une galerie de photos et surtout y postent leur petites annonces gays! Mais il faut savoir qu’en moyenne seulement 2 annonces sur 10 finissent par aboutir sur un premier contact… Cela s’explique très simplement: la plupart des annonces ne sont pas assez bien optimisées pour attirer les autres célibataires, et donc les premiers contacts!

Mais alors, que faire pour qu’une annonce attire ses visiteurs à lancer la discussion?

Première étape: choisir le bon site d’annonce gay

Il existe toutes sortes de sites d’annonce et de rencontre homo sur le web, comme le montre bien cet article sur la rencontre en ligne pour seniors gays. Et choisir la bonne plateforme pour y poster son annonce est la première chose à faire si l’on désire que cette dernière aboutisse à de vrai mises en relations. Ainsi, l’on préférera choisir un site modéré de façon régulière, voir quotidienne, qui garantira la présence de célibataires sérieux et donc la possibilité d’y faire des rencontres de qualité. Avant de s’inscrire sur un site d’annonce gay pour célibataires, comme le très prisé Monannoncegay.com, il faudra donc s’assurer que le site possède une équipe de modérateurs. Pour cela, il suffit de visiter les pages de type « à propos » du site en question.

Annonce gay: le choix des photos est primordial!

Effectivement, une récente étude à démontrer que le physique est pour plus de 80% des gens le premier critère qui détermine que l’on aborde une personne. D’où l’intérêt de bien choisir la ou les photos qui agrémenterons votre annonce! Pour cela, il est important de choisir des photo sur lesquels vous seul êtes présent, afin de ne pas laisser place au doute. Il faudra également choisir des photos lumineuses et qui vous mettent en valeur… Ainsi préférez une photo expressive, avec un sourire par exemple, de sorte que la personne qui lira votre annonce puisse s’imaginer à vos côtés!

Un texte intriguant, mais pas trop…

Le deuxième point le plus important pour une petite annonce homo est bel et bien le texte! En effet, ce dernier doit non seulement décrire vos attentes et donc le but même de votre annonce, mais également dépeindre en quelques mots votre personnalité, vos centre d’intérêt et pourquoi pas même votre vision du couple et de l’amour.

Aussi, essayez d’ajouter de manière subtile une touche de mystère à votre descriptif. Mais pensez bien à trouver le juste milieu entre la touche trop subtile, qui en devient finalement presque imprescriptible, et la touche pas assez subtile qui pourrait presque donner peur à vos lecteurs!

Bien décrire le but de son annonce gay

Il est effectivement très important de bien informer au sein de son annonce, et ce de manière explicite, ce que l’on recherche sur le site. Cela permettra de gagner du temps en écartant toutes les personnes ne correspondants pas à vos attentes. Ainsi, si l’on désire ne faire qu’une rencontre rapide et sans attaches, il faudra le préciser de sorte qu’aucune personne à la recherche de l’amour ne vienne nous contacter…