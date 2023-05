Les hommes recherchent une chemise made in France

On assiste aujourd’hui à un réel engouement pour la fabrication française. De plus en plus de personnes choisissent des produits, des vêtements, des chaussures avec une telle provenance. L’habillement ne devrait pas connaître la crise pourtant la plus grande majorité des acteurs de ce secteur ont choisi de délocaliser leur production. Quelques irréductibles continuent malgré tout à fabriquer une chemise made in France, des pulls, des manteaux… Dans notre pays, les hommes achètent en moyenne plus de 40 millions de chemises par an.

Il faut prendre en compte avant cet achat la provenance puis la qualité du tissu. La chemise est portée en contact avec la peau, elle doit être confortable, agréable avec un toucher soyeux. La chemise fait partie des pièces essentielles du dressing masculin. Pour un maximum de qualité, il faut un titrage de 140 (ce qui signifie qu’il doit y avoir plus de 140 fils dans une livre de tissu). La dernière boutonnière doit être horizontale, ce qui permet d’atténuer les frottements lorsque l’on retire la chemise. La composition des boutons a également son importance, ceux en plastique tiendront moins longtemps que ceux en nacre. La couture en croix d’un bouton est aussi un signe de qualité. Tous ces petits détails, c’est dans les chemises fabriquées en France qu’on peut les retrouver. Aujourd’hui, certaines marques françaises commencent à avoir un impact international.

A lire aussi : CFIA 2017 : l’efficacité des pompes submersibles Wilo en lumière

La chemise made in France est un vrai symbole

La chemise made in France cultive savamment trois valeurs importantes de la mode dans notre pays, l’élégance, la modernité, l’authenticité. Depuis quelques années, plusieurs marques ont décidé de continuer à fabriquer des chemises sur le sol français. Plusieurs générations de couturières se succèdent pour confectionner des produits de qualité. La crise économique, le chômage, la délocalisation ont fait prendre conscience à certains consommateurs qu’il était temps de consommer local pour préserver les emplois.

Les avantages de porter une chemise made in France

Les avantages de porter une chemise made in France sont multiples et se ressentent sur le long terme.

Lire également : Problèmes de couple : comment faire plaisir à une femme ?

La qualité est au rendez-vous. Le savoir-faire français en matière de textile n’est plus à prouver. Les tissus utilisés pour confectionner ces chemises sont sélectionnés avec soin et leur qualité est irréprochable. Les couleurs restent éclatantes même après plusieurs lavages, les boutons ne tombent pas et la coupe reste impeccable.

Porter une chemise made in France, c’est soutenir l’économie locale et préserver des emplois. Effectivement, chaque achat contribue à maintenir des ateliers familiaux ou artisanaux qui ont su résister aux délocalisations massives vers des pays où la main d’œuvre coûte moins cher mais où les conditions de travail peuvent être déplorables.

Porter une chemise fabriquée en France permet aussi de s’inscrire dans une démarche écologique, car le transport est réduit au minimum et la production respecte souvent des normes environnementales plus strictes que celles imposées ailleurs dans le monde.

Choisir une chemise made in France, c’est choisir un produit qualitatif tout en participant à un véritable acte citoyen responsable !

Les marques françaises à connaître pour trouver la chemise parfaite

Maintenant que vous êtes convaincu des avantages de porter une chemise made in France, il est temps de découvrir les marques françaises à connaître pour trouver la chemise parfaite.

La marque Cotonniers propose des chemises en coton de grande qualité, avec des coupes modernes et élégantes. La marque Le Slip Français est également une option à considérer, avec ses chemises en popeline de coton bio et ses designs raffinés. Pour une touche de luxe, la marque Husbands Paris offre des chemises sur mesure, avec une attention particulière aux détails et aux finitions.

En choisissant l’une de ces marques, vous pouvez être sûr que votre chemise sera non seulement élégante, mais aussi fabriquée de manière éthique et durable. Alors, faites le choix de la qualité et du savoir-faire français !