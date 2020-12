Quel cadeau pour un baptême quand on n’est pas un sponsor ?

Peut-être avez-vous entendu le terme parrain, marraine ou parrain, mais maintenant vous entendez parler d’avoir un parrain pour un baptême. Y a-t-il une différence entre un parrain et un parrain ? Ou sont-ils le même rôle, mais juste un titre différent ?

En général, un parrain du baptême ou marraine sont deux noms différents pour la même chose. Un parrain est un parrain. Ils sont généralement le même rôle, juste des noms différents. Parfois, il peut y avoir une légère différence de rôle, mais généralement le parrain et le parrain sont des termes interchangeables.

Jetons un coup d’oeil à l’origine du terme parrain et commanditaire pour voir comment tout a commencé et pourquoi il y a deux noms différents pour le même rôle. Nous examinerons également quand vous pourriez utiliser le terme commanditaire au lieu de marraine.

Historique des parrains et parrains

Regardons l’histoire du baptême et quand les parrains et marraines ont été présentés pour la première fois.

Dans le Les nouveaux adultes de l’église primitive de la foi étaient parfois tenus d’avoir un chrétien engagé qui était connu de l’église se tiennent avec le nouveau chrétien et se portent garants pour eux que leur foi ou leur demande était sincère en venant à l’église, en voulant en faire partie et en demandant le baptême.

Il semble qu’il y a 2 raisons à cela :

Il y avait beaucoup de gens qui n’aimaient pas les nouvelles croyances chrétiennes et essayaient de blesser et de tuer des gens qui suivaient cette foi chrétienne. Avoir quelqu’un connu à l’église avec le nouveau chrétien était un moyen de les vérifier pour s’assurer qu’ils ne mentaient pas et qu’ils essayaient de blesser l’église. Le rôle était également de fournir des conseils et une instruction au nouveau chrétien afin qu’il puisse apprendre les enseignements de Jésus et suivre son mode de vie.

Dès le deuxième siècle, il y a des preuves que le baptême des enfants/enfants a commencé à avoir lieu dans l’église. Il était nécessaire pour un adulte de se tenir debout avec l’enfant et confessent leur foi pour l’enfant et promettent de les élever dans la foi chrétienne. En 408, saint Augustin (évêque et théologien catholique) suggéra que les parents naturels soient les parrains.

Le terme sponsor vient du mot latin spondere qui signifie « promettre ».

À cette époque, les parents étaient habituellement les parrains de leurs enfants. Ils ont promis d’élever leurs enfants dans la foi.

Cependant, au cinquième siècle, les adultes d’autres parents de l’enfant commençaient à agir en tant que parrain lors du baptême d’un enfant. Cela protégerait l’enfant en cas de décès de ses parents. Perdre ses parents comme un enfant était beaucoup plus fréquent dans le passé qu’aujourd’hui en grande partie à cause de la maladie et de la guerre. Si un enfant perd ses parents, il est d’usage que le parrain de l’enfant s’en charge ensuite et l’élève dans la foi chrétienne.

C’ était autour de cette fois-ci que le terme « père spirituel » était utilisé pour un parrain masculin. Le terme a finalement évolué en « parrain ». Une femme parrain s’appelait « marraine ». Ensemble, ils étaient les parrains de l’enfant.

Il semble donc que le terme « sponsor » ait été utilisé à l’origine.

Au fil du temps, il est devenu parrain et marraine, puisque le parrain a maintenant un rôle de parent plus important dans la vie de l’enfant en cas de décès d’un parent.

Cependant, ces jours-ci, si les parents d’un enfant meurent, l’enfant n’est pas automatiquement placé sous la garde du parrain. La plupart des gens ont une volonté légale où ils écrivent qui ils aimeraient s’occuper de leur enfant si les deux meurent.

Par conséquent, le rôle du parrain n’est pas autant un rôle parental que par le passé, mais le nom est resté bloqué.

Pourquoi certaines personnes disent marraine et d’autres disent commanditaire ?

Parrain semble être un terme plus couramment utilisé ces jours-ci que le promoteur. Je pense qu’il peut y avoir quelques raisons à cela :

Parrain, parrain ou marraine ne peut vraiment avoir qu’un seul sens. C’est la personne choisie pour se tenir avec un enfant lors d’un baptême et promettre de l’aider à l’élever dans la foi. Cependant, le promoteur a quelques significations différentes. Quand je pense au commanditaire, je pense à une publicité payée d’une entreprise. Ou un parrain pour un enfant dans un pays du tiers monde, où vous leur envoyez de l’argent chaque mois, écrivez-leur et priez pour eux. C’est juste un peu plus déroutant.

Le terme marraine et parrain semble être un lien ou un lien plus étroit. Ça semble juste un peu plus spécial.

Cependant, il me semble que les églises utilisent plus le terme commanditaire ces jours-ci plutôt que marraine. Lorsque nos enfants ont été baptisés, notre pasteur a demandé des sponsors pour nos enfants. Le baptême forme tous dit « sponsor » sur eux.

Quand j’y pense, je pense peut-être que cela a quelque chose à voir avec le fait que la Bible se réfère à Dieu comme notre Père. En appelant un autre être humain parrain peut être considéré comme un peu présomptueux, comme nous mettons les parrains sur un piédestal, plus haut que ce qu’ils devraient être. En réalité, le parrain et l’enfant ont le même Père céleste et sont tous deux capables d’apprendre directement de Dieu. Mais le parrain ou le parrain a toujours un rôle important en guidant l’enfant à regarder vers Dieu.

Et n’adresse personne ici sur terre en tant que « Père », car seul Dieu dans les cieux est votre Père spirituel.

Matthieu 23:9 (NLT) Si vous êtes un adulte lorsque vous êtes baptisé, alors vous êtes plus susceptible d’utiliser le terme commanditaire plutôt que marraine, car la personne qui vous aidera à grandir dans la foi pourrait très bien avoir le même âge que vous et donc les appeler parrain peut sembler un peu bizarre.

Y a-t-il parfois une différence entre parrain et parrain ?

Normalement, le terme parrain et marraine sont utilisés de manière interchangeable, mais il y a deux situations où j’ai vu des églises utiliser les deux termes pour des rôles légèrement différents :

Les Églises peuvent parfois désigner un parrain de l’église en plus des parrains choisis par les parents. La raison en est que parfois le rôle du parrain est perçu comme un rôle plus social. Cependant, l’Église veut veiller à ce que l’enfant baptisé ait le soutien de la foi et, dans ce cas, le parrain de l’église assume un rôle purement spirituel dans la vie de l’enfant. Comme mentionné ci-dessus, les adultes adultes qui sont baptisés utiliseront normalement le terme « parrain » plutôt que marraine. C’est juste plus logique.

Le rôle du parrain ou du commanditaire est comme un mentor

Le rôle du parrain est de guider l’enfant et de l’aider à connaître Dieu en tant que Père céleste qu’il peut invoquer à tout moment.

Les parrains et marraines ne font pas vraiment de parentalité de leur filleul ces jours-ci. Ils ne disciplinent pas et ne jouent généralement pas un rôle actif dans l’éducation de l’enfant. C’est la responsabilité des parents. Mais les parrains sont là pour aider à guider leur filleul dans la foi.

À mon avis, le rôle du parrain est plus semblable à un mentor confessionnel.

Le mentor est défini comme suit :

un conseiller expérimenté et digne de confiance. (nom)

enseigner ou donner des conseils ou des conseils à (une personne, comme une personne moins expérimentée ou un enfant). (verbe)

Ainsi, pour être un mentor de foi, le mentor doit être expérimenté dans la foi chrétienne. Ils doivent être des conseillers de confiance dans les questions relatives à Dieu et aux enseignements de Jésus. Être un mentor de foi implique que vous avez traversé des hauts et des bas dans votre foi, vous avez vécu une vie proche de Dieu. Vous êtes quelqu’un qu’un enfant peut chercher des conseils dans ses hauts et bas de la vie et le pointer vers Dieu. Un mentor est quelqu’un plus loin dans son chemin de foi.

Un mentor est souvent quelqu’un à qui vous aspirez être comme. J’aspire à avoir la foi comme Daniel et David. Leur confiance en Dieu semble si ferme et solide face à des défis humainement impossibles. Pour apprendre d’eux, je peux étudier comment ils ont vécu et ce qu’ils ont fait pour essayer d’imiter cela dans ma propre vie. Quand je regarde leur vie, je vois qu’ils mettent tous les deux Dieu au centre de leur vie. Ils parlaient honnêtement avec lui tous les jours et croyaient qu’il les aimait et qu’il s’occuperait d’eux.

Votre filleul peut faire de même : ils peuvent vous regarder pour voir comment vous vivez votre vie de foi. Être quelqu’un qu’ils peuvent aspirer à être. La meilleure façon de le faire est de mettre Dieu au centre de votre vie. Parlez honnêtement avec lui tous les jours et croyez qu’il vous aime et prendra soin de vous.