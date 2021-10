Qui est la femme de Andrès Iniesta ?

Né le 11 mai 1984, celui qu’on appelle couramment don Andres et l’une des plus grandes stars que le football ait connu. Dès l’âge de 10 ans, l’ancien milieu de terrain du Barcelone commence à jouer au football à Albacete Balompié, le club de sa ville natale. C’est ainsi qu’il va débuter son aventure dans ce sport. Pour ce qui est de sa vie amoureuse, la légende espagnole va se marier avec Anna Ortiz en 2012.

Anna Ortiz, la femme d’Andres Iniesta depuis 2012

Anna Ortiz est la femme qui partage la vie du footballeur actuellement. Les deux tourtereaux se sont rencontrés en 2008, près de cinq ans après, ils se sont dits « oui ». Depuis lors le couple vit leur relation malgré les différents voyages qu’impose souvent la profession du mari. Actuellement, le couple a trois enfants, deux filles et un garçon.

Lire également : Comment préparer une cire pour l'épilation ?

En 2011, au mois d’avril, Anna et Andres vont accueillir leur première fille qu’ils vont alors appeler Valeria. Quatre ans plus tard, en mai 2015, le footballeur et sa dulcinée vont accueillir leur deuxième enfant, un garçon au nom de Paolo. Malheureusement, avant la naissance de cet enfant, le couple avait perdu en 2014 un enfant avant sa naissance. C’est en 2017 que va naître la deuxième fille du couple.

Andres Iniesta, retour sur le parcours de la légende

A lire aussi : Xavier Giocanti, promoteur et dirigeant de Résiliance : « Après le MIF 68, bientôt le Foresta »

La légende du Barcelone Andres Iniesta fait son entrée dans le monde du football à l’âge de dix ans. Il va d’abord commencer dans le club de sa ville natale, Albacete Balompié. Le génie du footballeur est détecté lors d’un tournoi à sept auquel il a participé. Il présente une performance qui va attirer plusieurs détecteurs de talents venus assister au tournoi. Conscients eux-mêmes du talent que dispose leur fils, les parents d’Iniesta vont l’inscrire au prestigieux centre de formation du Barcelone, La Masia.

Il va porter le brassard de capitaine de l’équipe des moins de quinze ans et va remporter la Coupe Nike Premier en 1999. Au début des années 2000, le fils José Antonio et de Maria Lujan va faire ses débuts en équipe première. Cependant, il n’aura que très peu de temps pour jouer. Le footballeur va commencer à avoir plus de temps de jeu aux ours de la saison 2004-2005. Il va également imposer sa place au sein du onze de départ la saison suivante du fait de la blessure du meneur de jeu Xavi. Cette saison, le rôle de l’espagnol sera déterminant pour le double sacre du club en ligue des champions et en championnat.

Andres Iniesta n’a pas seulement bien joué pour le club catalan. Il a également fait de belles prestations pour son équipe nationale. Dès son entrée chez les seniors en 2006, le milieu de terrain va offrir une belle prestation lors de l’euro de 2008, il sera également décisif lors de la victoire de la coupe du monde en 2010.

De plus, il va également guider son équipe jusqu’à la finale de l’euro de 2012, compétition qu’il va remporter. En 2018, c’est avec les larmes aux yeux que l’espagnol a annoncé son départ du Barcelone après avoir remporté au total 35 trophées majeurs.