Comment preparer une cire pour épilation ?

Après plus d’un mois de confinement, le verdict est facile. Peut-être que nous voulons faire vivre notre corps comme bon lui semble, en préconisant un retour au naturel, après un certain temps, nous ne pouvons plus voir nos cheveux en couleur. Le problème ? Nous n’avons plus de cire dépilatoire. Mais ne paniquez pas ! Il y a une recette maison rapide et facile à faire pour une cire épilatoire super efficace. Instructions d’utilisation.

Si nous sommes habitués à introduire notre épilation, nous devrons nous adapter et trouver de nouvelles solutions en temps de confinement. Certains vont se détendre en choisissant le rasoir. Mais pour ceux qui ne veulent pas annuler toutes ces années de croissance (pour espérer qu’un jour vous aurez moins de cheveux), pas de choix, vous devez poursuivre l’épilation. Bien sûr, nous pouvons essayer d’ajouter au coronavirus défier en allant acheter des bandes de cire préfabriquées dans le supermarché. Mais pourquoi ne pas profiter de cette situation sans précédent pour faire votre propre cire maison ? 100% naturel, cette option respectueuse de l’environnement et particulièrement économique s’avère être hyperefficace pour éliminer tous les cheveux, même brièvement. Prenez note.

Recette pour une cire épilatoire maison

ingrédients

500 g de sucre

15 cl d’eau

jus de 1/2 citron

2 c. à soupe de miel

Préparation :

Mélanger l’eau et le sucre dans une casserole. Chauffer à feu doux, en remuant, jusqu’à ce que le sucre soit bien dissous et que le mélange acquiert un ton caramel. Dès que le mélange est allégé et épaissi, ajoutez le jus de citron et le miel. Mélanger une dernière fois et prêt ! Ensuite, versez le dans un récipient (bol, Verre) préparer et laisser refroidir avant utilisation.

Pour nous assurer que notre cire est prête, nous pouvons faire un test en ajoutant une goutte de cire à une surface plane. Si celui-ci voûte et est malléable entre nos doigts, ça veut dire qu’elle est prête. Si, au contraire, il se propage, cela signifie qu’il est encore trop liquide. Dans ce cas, continuez à cuire la cire ou ajoutez un peu de sucre pour épaissir le mélange.

à utiliser

Cette cire auto-fabriquée, aussi appelée cire orientale, peut être utilisée de deux façons : soit traditionnellement avec des bandes d’épilation ou comme elle est. Dans le premier cas, nous appliquons notre cire sur la partie que nous voulons épiler, superposer notre bande et tirer avec un coup sec dans la direction opposée des cheveux. Dans le second cas, par exemple, si nous n’avons pas de ruban d’épilation, nous prenons une boule de cire, entre laquelle nous prendrons pétrir nos doigts et redresser. Ensuite, appliquez la cire et vérifiez si elle adhère à la peau. Nous décollons un peu de la fin et nous tournons avec un coup libre, toujours dans la direction opposée de la croissance des cheveux. Dans les deux cas, il est nécessaire de s’assurer que la cire reste tiède. Si nécessaire, il est chauffé un peu à feu doux dans la casserole. Si pendant l’épilation vous commencez à transpirer et avez la peau humide, nous pensons à appliquer un peu de talc avant d’épiler. Après l’achèvement de l’épilation, les parties épilées sont rincées à l’eau tiède et un baume apaisant est appliqué. Il peut s’agir d’un peu de biafine, d’un gel d’aloe vera ou d’un traitement spécifique après l’épilation.

Les avantages de la cire faite maison

Cette cire est non seulement économique et respectueuse de l’environnement, mais aussi naturelle et donc pas nocive pour notre peau. Citron, en fait, va désinfecter la peau et Serrer les pores, cependant, aide à freiner l’apparition de petits boutons, mais aide également à freiner la repousse des cheveux, tandis que le miel adoucit et hydrate notre peau. Plus de résidus de cire collante. Un coup d’eau chaude et tout disparaît. En outre, il est possible de stocker notre cire maison pendant trois à quatre mois si elle est placée dans une boîte hermétique dans le réfrigérateur. Une solution qui va bien ! Après la première tentative, promis, vous ne serez pas en mesure de vous en passer !