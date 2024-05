4 types de reporting utilisés en entreprise

En entreprise, ce type d’outil qu’est le reporting est très souvent utilisé. De moins en moins de professionnels se permettent de mettre en doute l’utilité du reporting en tant qu’outil dans leurs prises de décision. En tant que dirigeant d’entreprise, vous vous demandez maintenant quels sont les différents types de reporting que vous pourriez utiliser dans votre propre organisation. Rien de plus simple ! Pour cela , il vous suffit de poursuivre votre lecture afin de découvrir 4 types de reporting souvent utilisés en entreprise et qui permettront d’améliorer vos performances.

Premier type : le reporting stratégique

Concernant le reporting stratégique, il se focalise sur le suivi des stratégies à long terme de l’entreprise à l’aide de tableaux de bord. Ainsi, un panel d’informations critique qui se base sur l’ évolution du marché, sur la concurrence et les indicateurs globaux sont analysés et comparés. Vous pouvez en apprendre davantage sur cet outil de reporting en entreprise en consultant un site spécialisé dans ce domaine.

Second type : le reporting tactique

Le reporting tactique est quant à lui un outil très riche en information, qui va permettre à une entreprise de se concentrer davantage sur la mise en œuvre d’initiatives spécifiques ainsi que sur l’opérationnel. L’avancée des projets, les points forts et les points faibles ou tout du moins les obstacles rencontrés par les équipes concernées pourront être évalués par les cadres intermédiaires.

Troisième type : le reporting opérationnel

Sur une échelle de temps assez court, le reporting opérationnel va permettre de mesurer et gérer différentes opérations au sein d’une organisation. Sachez que des rapports sur les ventes, sur un projet particulier, sur la logistique, etc., peuvent être inclus dans ce type de reporting. Il favorise également l’optimisation des processus ainsi qu’une prise de décision plus rapide des parties prenantes.

Quatrième type : le reporting client

Afin de montrer les fruits de votre collaboration avec vos différents clients, ce type de reporting est très utile au sein d’une entreprise, car il a pour objectif d’entretenir la relation clients-entreprise. Par exemple, un client peut être tenu informé sur les résultats du projet commandé via un reporting hebdomadaire ou mensuel.

Sachez que le reporting concerne aussi bien des parties prenantes en interne tels que les dirigeants et les cadres supérieurs, mais également les parties prenantes en externe telles que les actionnaires et les investisseurs. En résumé, le reporting fournit des informations pertinentes et claires à toutes les personnes impliquées dans l’investissement ou l’évaluation des performances d’une entreprise.