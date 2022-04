Audi : une marque qui offre un grand choix de modèles

Audi est une marque de voiture allemande très célèbre. Ceci est dû au fait qu’elle propose un grand choix de modèles. Les voitures vendues par la marque allient performance, design et nouvelles technologies. Vous désirez acheter une voiture Audi ? Nous vous dévoilons dans cet article les modèles les plus plébiscités du constructeur allemand.

L’Audi A4

L’Audi A4 est un modèle très populaire de la marque allemande. L’entreprise Ingolstadt précise qu’il s’agit de son véhicule le plus vendu sur les 25 dernières années. L’A4 est une voiture élégante qui présente plusieurs caractéristiques intéressantes.

A lire également : Aix : la peur et la colère des mamans du Jas-de-Bouffan

Tout d’abord, cette berline est un véhicule avec un très bon rapport qualité/prix. Les experts en automobile sont d’accord sur le fait que cette voiture est vendue à un montant assez abordable. Ensuite, ce modèle de la marque Audi a été restylé en 2019. Ainsi, elle a pu se mettre à jour en ce qui concerne les innovations technologiques dans le monde de l’automobile. Elle dispose également d’un look sportif qui peut intéresser les voitures de sport. Enfin, il faut préciser que l’Audi A4 est disponible partout chez divers concessionnaires. Vous pouvez donc consulter les catalogues présents sur leurs sites pour acheter cette berline.

L’Audi Q3

Le modèle Q3 de la marque Audi est l’un des plus vendus en France. De nombreux clients ont vanté les avantages de cette voiture. Plus de 10.000 exemplaires de ce véhicule ont été vendus sur le territoire français. Il s’agit d’un SUV compact de luxe. De ce fait, ce modèle dispose d’un design de type moderne. Il est également à la pointe de la technologie.

A lire en complément : Site de rencontre pour senior gay : la nouveauté de 2017

En effet, vous disposez d’un tableau de bord numérique à l’intérieur de votre voiture. En outre, il existe également d’autres accessoires spéciaux comme :

un écran tactile ;

une commande vocale naturelle ;

des aides à la conduite.

Par ailleurs, l’Audi Q3 arrive à satisfaire tous les conducteurs. Cette voiture dispose d’une sportivité indéniable et peut être maniée à votre guise. Il s’agit également d’une voiture qui convient aux familles. Elle offre une grande habitabilité et possède un coffre assez large.

L’Audi Q2

L’Audi Q2 est un crossover pouvant servir de moyen de déplacement à 5 personnes. Avec ces places, cette voiture pourra contenir toute votre famille sans le moindre souci. Aussi, grâce à la transmission intégrale quattro, le véhicule vous permet de bénéficier d’une conduite calme et confortable.

Ainsi, il s’agit d’un modèle qui sait allier agilité et dynamisme. Ce véhicule est sans doute l’un des plus populaires en France. Pour preuve, cette voiture fait partie des 5 modèles les plus vendus au cours de ces dernières années. Par ailleurs, il est possible d’acheter ce véhicule auprès des concessionnaires de la marque Audi en France. Il faut préciser que ce modèle tout comme les autres peut être acquis en occasion. Plusieurs sites vous proposent ces voitures à des prix raisonnables.

L’Audi Q5

Le modèle Q5 est un véhicule de la marque allemande Audi. Tout comme ceux cités plus haut, cette voiture fait partie des berlines les plus vendues sur le territoire français ces dernières années. Elle figure dans le top 5. D’un style simple et épuré, ce véhicule est surtout apprécié pour son côté familial.

En effet, il s’agit de la voiture adéquate pour des sorties en famille. Pour un SUV familial pourvant se fondre dans le paysage urbain, l’Audi Q5 est donc le modèle qu’il vous faut. De plus, il est possible de combiner différentes finitions de peinture et de roues pour créer entièrement votre Audi Q5 selon vos envies.​

Par ailleurs, vous devez savoir que la marque allemande Audi propose d’autres modèles très intéressants. Ils peuvent convenir aussi bien pour les fans de bolides sportifs que ceux à la recherche d’une voiture familiale élégante. C’est le cas du modèle Q8 qui offre une bonne tenue de route ainsi qu’un confort optimal pour toute la famille. Il existe également l’Audi A1. Ce modèle est adapté aussi bien à la ville qu’au milieu rural. Il convient parfaitement aux personnes qui n’hésitent pas à faire des allers-retours entre le milieu urbain et la campagne.