Zidore Auteuil : connexion à la fondation Apprentis d’Auteuil

Zidore Auteuil est une plateforme de la fondation Apprentis d’Auteuil. Grâce à elle, il est plus facile d’être en contact permanent avec ladite fondation et surtout permet à chaque collaborateur de s’exprimer ouvertement. Cependant pour pouvoir jouir de cette plateforme, il est important d’avoir un accès de connexion. Découvrons ensemble comment créer un compte sur cette plateforme et aussi comment se reconnecter à nouveau.

Zidore Auteuil : Créer votre compte

Pour pouvoir jouir de toutes les fonctionnalités de cette plateforme, vous devrez absolument avoir un compte utilisateur. Si vous ne l’avez pas, nul besoin de paniquer: il vous suffit de le créer.

A lire également : Pourquoi suivre des cours particuliers à domicile

Pour le faire, vous devrez vous rendre sur la page d’accueil du site de Zidore Auteuil puis accéder à la page de connexion en cliquant sur l’onglet “ Créer un compte”

Pour la création de votre compte, un certain nombre de renseignements sont requis. Vous aurez à insérer votre nom et prénoms, puis choisir un nom d’utilisateur ou pseudonyme. Une fois cette première étape terminée, vous aurez à insérer un mot de passe connu de vous seul. Veillez à inclure dans votre mot de passe différents caractères afin d’éviter toute tentative de piratage. Une fois cette étape terminée, vous n’avez qu’à cliquer sur créer pour être directement redirigé vers l’espace d’accueil et votre tableau de bord.

A lire aussi : Comment préparer une cire pour l'épilation ?

Zidore Auteuil : les informations nécessaires pour se connecter à son compte

Une fois votre compte créé, vous pouvez y avoir accès autant que nécessaire. Pour y avoir accès, vous n’avez qu’à vous rendre sur le site officiel de Zidore Auteuil. Autrement pas d’accès possible.

Une fois sur la plateforme, veuillez vous rendre sur la page connexion en cliquant sur “connexion”. Une fois fait, vous serez en face de deux cases. L’une pour mentionner votre nom d’utilisateur ou votre pseudonyme et la seconde pour insérer votre mot de passe utilisé lors de la création du compte. Sans ces deux coordonnées, vous ne pourrez non plus avoir accès à votre compte.

La toute première chose à faire pour éviter les erreurs de connexion est de s’assurer que vous disposer d’une bonne connexion internet. En effet, sans elle, vous ne pourrez même pas avoir accès au site de Zidore Auteuil. Il se peut que malgré que vous ayez une connexion internet que n’arrivez pas à vous connecter. Cela peut être dû à deux facteurs

Soit les cookies et caches de votre navigateur sont pleins. Un cookie est un petit dossier stocké dans votre téléphone ou votre ordinateur et qui permet à un site web consulté dans le passé de vous reconnaître et de faciliter la navigation. Si tel est le cas vous devrez les vider.

Le second facteur qui pourrait être à la base d’une erreur de connexion est l’utilisation d’un Virtual Private Network en anglais VPN. En français, c’est un réseau privé virtuel. En effet, c’est un logiciel qui permet de dresser un système de sécurité entre vous le le réseau internet. Bon nombre de personnes s’en servent pour masquer leur position ou accéder à certaines plateformes interdites dans leur pays. Vous devrez donc absolument éviter son utilisation lors de votre connexion sur la plateforme Zidore Auteuil.

Que faire en cas de refus?

Il arrive souvent que malgré toutes les dispositions prises pour ne pas avoir des erreurs de connexion que vous n’ayez toujours pas accès à votre compte. Cela peut être dû à une mauvaise entrée des informations de connexion ( nom d’utilisateur et mot de passe ) soit à un autre problème.

Si c’est une mauvaise insertion des informations de connexion, vous n’avez qu’à reprendre et cette fois-ci en mettant les vrais informations. Par contre si le problème ne vient pas de là, veuillez contacter ou signaler le problème au service client de Zidore Auteuil. Vous pouvez le joindre par mail ou par appel téléphonique.