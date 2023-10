7 idées de décoration pour valoriser un couloir long et étroit

La déco d’un couloir n’est pas à négliger dans le sens où vous y passer quotidiennement. Même si les couloirs sont des lieux de passage, la décoration reste primordiale, et davantage lorsque ce couloir est le hall d’entrée de votre logement. Voici des astuces pour vous permettre de valoriser un long couloir étroit dans votre logement.

La couleur des murs

La première idée concernera la couleur générale des murs de l’espace. Si le couloir est étroit, il faut choisir une couleur lumineuse et qui ne va pas enfermer davantage l’espace.

On pense notamment à une couleur comme :

le blanc

le beige

le blanc cassé

Ces couleurs seront à la fois source de luminosité et apporteront de la gaieté à cette pièce de passage dans la maison.

La couleur du plafond

Concernant la couleur de la peinture au plafond, plusieurs choix s’offrent à vous. Soit le couloir est peu lumineux et a encore besoin davantage de clarté. Ainsi, choisir une couleur similaire ou identique aux murs sera parfait.

Soit certaines fenêtres ou porte-fenêtres sont sources de luminosité. Dans ce cas, il sera possible de choisir une couleur plus en contraste et pourquoi pas plus foncée pour peindre le plafond de cet espace de la maison.

Peindre le mur du fond ou trouver un papier peint différent

Lorsque vous entrez dans le couloir, il y a certainement une porte ou un mur au fond de ce couloir que vous avez directement en face de vous. Dans ce cas, pour jouer sur la profondeur de l’espace, deux options sont envisageables.

Quelle couleur choisir pour ce mur ou cette porte ?

Si vous souhaitez mettre de la peinture, choisissez parmi des couleurs qui ont du caractère et assez intenses. Le vert sapin, le terracotta, le bleu nuit sont des couleurs qui apporteront du cachet à cet espace.

Quel papier choisir ?

Pour plus d’originalité, il sera possible de poser un papier peint à cet endroit. Pour le papier peint, des motifs comme un effet jungle, géométrique ou encore fleuri apporteront de la personnalité à la maison.

Des meubles minimalistes et en longueur

Dans cette décoration, les meubles sont essentiels. Veillez à ne pas encombrer l’espace avec des meubles imposants et qui coupent le passage.

Des meubles avec des pieds minimalistes et tout en longueur s’accorderont à merveille dans des couloirs étroits et longs.

Un miroir au bout du couloir ou plusieurs miroirs sur les murs

Pour décorer et apporter de la profondeur à cet espace, les miroirs sont la solution !

Il est possible d’ajouter un immense miroir au bout du couloir ou de mettre quelques petits miroirs le long du mur. Tout se joue dans les détails selon nos avis et les miroirs sont évidemment la touche déco qui va faire la différence.

Des luminaires en enfilade

Décorer un long et étroit couloir en choisissant les luminaires parfaits fera la différence. Pour guider la vision lorsque l’on arrive dans l’espace, les luminaires en enfilades correspondront à ce besoin.

Une erreur à ne pas reproduire est de choisir des luminaires trop imposants pour le couloir.

Rendre le long couloir chaleureux et fonctionnel avec un banc

Enfin, en termes de meuble, pourquoi ne pas ajouter un petit banc en longueur. Le banc est un mobilier assez minimaliste et qui peut servir dans un couloir, pour mettre les chaussures, par exemple. Il sera cosy avec quelques coussins.