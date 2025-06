DPE : découvrez ce qui impacte sa baisse de performance

Une étiquette énergétique dégradée entraîne systématiquement une décote en cas de transaction immobilière, même dans les zones tendues. Certains propriétaires constatent une baisse de 5 à 20 % de la valeur de leur bien dès que la classe F ou G apparaît sur le diagnostic.La réglementation évolue régulièrement, imposant de nouvelles contraintes et rendant certains logements difficilement vendables ou louables. Les marges de négociation augmentent, les délais de vente s’allongent, et les profils d’acquéreurs se restreignent, tandis que les banques se montrent plus exigeantes sur les projets de rénovation énergétique.

Le DPE, un indicateur clé pour les acheteurs et vendeurs immobiliers

Le DPE s’est imposé comme un sésame incontournable pour quiconque souhaite vendre ou acheter un bien. Fini le temps où ce diagnostic n’était qu’une mention discrète en bas d’annonce : aujourd’hui, il oriente les décisions, dicte les discussions et pèse lourdement sur la perception du marché immobilier. Les acquéreurs ne se contentent plus de la localisation ou de la surface : la classe énergétique du logement devient un critère de choix, tant pour anticiper les futures dépenses que pour garantir la revente. Les vendeurs, de leur côté, savent que la notation du diagnostic de performance énergétique délimite leur marge de manœuvre dès la première visite.

Face à ce tournant, propriétaires et investisseurs font le même constat : une mauvaise performance énergétique limite la demande et ralentit les transactions. Les statistiques parlent d’elles-mêmes : une étiquette F ou G sur le DPE refroidit les ardeurs, prolonge les délais de vente et pousse les acheteurs à négocier plus âprement. Même pour la location, le phénomène s’accentue : les candidats locataires fuient les logements mal notés, de plus en plus attentifs à la fois à leur budget et à la stabilité des réglementations.

Voici pourquoi le DPE s’est hissé au rang de critère décisif :

: de la performance A aux mauvais élèves en G, le classement façonne les intentions d’achat ou de location. Diagnostics de performance énergétique : ils offrent de la visibilité et deviennent un repère incontournable pour trier les annonces.

: ils offrent de la visibilité et deviennent un repère incontournable pour trier les annonces. Vente, location : la dimension « valeur verte » s’impose, modifiant la hiérarchie des prix selon la performance.

La pression sur les logements anciens s’intensifie, poussée par des interdictions progressives qui visent les « passoires thermiques ». L’impact DPE ne se limite plus à la simple note : il redessine la carte du marché, modifie les priorités et impose la rénovation comme une étape quasi-incontournable pour rester dans la course.

Pourquoi une baisse de performance énergétique peut-elle faire chuter la valeur d’un bien ?

Quand la performance énergétique d’un bien décline, c’est tout l’équilibre d’une transaction qui se désaxe. Un logement qui glisse en classe F ou G n’est plus perçu comme une option neutre : il devient un défi, une source de frais et d’incertitudes. Les chiffres des notaires sont sans appel : la décote grimpe jusqu’à 15 % pour un bien mal noté. En cause : les travaux à prévoir, l’inflation des charges, la crainte de voir la législation se durcir encore.

Un logement classé F ou G porte le stigmate de la passoire thermique. Ce n’est pas qu’une étiquette : c’est la perspective d’une interdiction de location imminente, déjà concrète pour de nombreux propriétaires. Résultat : moins de candidats, des négociations difficiles, des investisseurs qui hésitent ou exigent des rabais pour anticiper les contraintes réglementaires et les dépenses à venir.

Du côté des locataires, le réflexe s’installe : ils cherchent désormais un minimum de garanties sur la performance énergétique du logement, quitte à délaisser des biens qui auraient trouvé preneur il y a à peine quelques années. La notion de valeur verte s’affirme : elle distingue les logements attractifs du reste du parc, tandis que la pression réglementaire fait du DPE un levier de valorisation… ou le facteur qui précipite une décote.

Plusieurs points illustrent cette mécanique de chute de valeur :

Impact DPE : une étiquette dégradée freine la vente et empêche souvent de louer au prix espéré.

: une étiquette dégradée freine la vente et empêche souvent de louer au prix espéré. Interdiction de location des logements : la législation pénalise les classes F et G, renforçant la méfiance des acheteurs.

: la législation pénalise les classes F et G, renforçant la méfiance des acheteurs. Marché immobilier : la performance énergétique devient un paramètre central dans l’évaluation d’un bien.

Facteurs concrets qui dégradent le DPE et leurs conséquences sur le marché

Certains éléments d’un logement pèsent lourdement sur le diagnostic de performance énergétique. Le système de chauffage, par exemple : une installation vieillissante, énergivore, ou tout simplement mal entretenue, fait grimper la consommation énergétique et fait chuter la note. La production d’eau chaude sanitaire est un autre poste souvent sous-évalué, mais qui pèse régulièrement sur la facture.

L’isolation reste un point de friction : murs, combles ou planchers mal isolés laissent s’échapper la chaleur, forçant l’installation à travailler davantage, ce qui dégrade inexorablement la classe DPE. À cela s’ajoute la ventilation : l’absence de VMC ou une aération défaillante favorisent l’humidité, nuisent au bâti et plombent le bilan énergétique.

Il faut aussi compter avec l’impact des émissions de gaz à effet de serre. S’appuyer encore massivement sur des énergies fossiles, à l’heure où la transition énergétique s’accélère, expose à une double peine : baisse d’attractivité et crainte de nouvelles restrictions. Sur le marché immobilier, un bien catalogué comme passoire thermique finit par être mis à l’écart, aussi bien à la vente qu’à la location.

Voici les leviers concrets pour agir ou comprendre ce qui fait dévisser la note :

Audit énergétique : un diagnostic détaillé pour cibler précisément les points faibles à corriger.

Travaux de rénovation énergétique : passage obligé pour améliorer le DPE et répondre aux attentes réglementaires.

Aides financières (MaPrimeRénov’, éco-prêt à taux zéro) : des soutiens pour engager la transformation de son bien sans se ruiner.

Anticiper les évolutions réglementaires : l’importance de l’accompagnement par un expert

La réglementation DPE se durcit, portée par la loi climat & résilience qui relève peu à peu le niveau d’exigence pour les logements. Depuis 2023, l’audit énergétique réglementaire est devenu obligatoire lors de la vente de biens classés F ou G. Les propriétaires, souvent déroutés par la complexité des diagnostics et la multiplication des normes, doivent composer avec des seuils précis, des critères de décence énergétique exigeants et la menace de l’interdiction de mise en location pour les logements les moins performants.

Faire appel à un expert indépendant devient vite un atout. Il aide à comprendre les subtilités des textes, à anticiper les échéances à venir et à éviter les erreurs de parcours. Ce professionnel maîtrise parfaitement la notion de responsabilité contractuelle du bailleur, les calendriers législatifs, les seuils de performance à viser, et il peut aiguiller vers les bons dispositifs d’aides financières : MaPrimeRénov’, éco-prêt à taux zéro, solutions personnalisées selon le type de bien, qu’il s’agisse d’une maison ancienne ou d’un appartement en copropriété.

L’accompagnement d’un expert recouvre plusieurs aspects concrets :

Analyse détaillée des diagnostics de performance énergétique et des audits énergétiques obligatoires.

et des audits énergétiques obligatoires. Organisation des travaux de rénovation pour anticiper les futures exigences liées à la réglementation DPE .

pour anticiper les futures exigences liées à la . Soutien pour choisir les dispositifs de financement adéquats et optimiser les démarches administratives.

La France métropolitaine s’engage vers un parc immobilier moins énergivore. Pour les propriétaires et bailleurs, c’est l’occasion de transformer une contrainte en levier de valorisation : miser sur la rénovation, c’est choisir de ne pas subir la prochaine vague réglementaire, mais de la devancer.