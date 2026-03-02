Estimer la valeur d’une société avec des méthodes fiables

Oubliez la légende du chiffre magique gravé dans le marbre. La valeur d’une entreprise n’est pas un résultat tombé du ciel, ni un secret détenu par quelques initiés. C’est un équilibre mouvant, bâti sur des paramètres multiples, dont l’interprétation varie selon le regard, et la stratégie, de l’évaluateur. Distinguer le factuel du subjectif, voilà le défi. Les méthodes financières, qu’il s’agisse de la DCF ou d’autres, s’appuient toutes sur un ensemble d’hypothèses. Leur pertinence se joue souvent sur la capacité à actualiser correctement ces variables et à en saisir les limites.

Face à cette complexité, il serait illusoire de croire à une valeur unique et définitive. Les professionnels de l’évaluation construisent un éventail de valorisations, chacune révélant une facette différente de la société. Prendre la moyenne arithmétique des résultats de plusieurs méthodes serait réducteur, voire trompeur : chaque méthode éclaire un aspect distinct, sans jamais résumer à elle seule la réalité économique de l’entreprise.

Voici comment les experts abordent ce terrain miné, en partant d’abord des contextes d’évaluation, puis des méthodes à leur disposition et des obstacles à éviter. L’objectif ici n’est pas de disséquer les formules, mais d’illustrer, avec clarté, les approches réellement utilisées pour estimer la valeur d’une société.

AU SOMMAIRE

Le contexte de l’évaluation Analyse stratégique de l’entreprise Méthodes d’évaluation Pour aller plus loin

1. Le contexte de l’évaluation

Les praticiens se retrouvent généralement dans l’un de ces trois contextes :

La valorisation réalisée à des fins transactionnelles : elle sert de base à une cession ou une acquisition d’entreprise, où le prix final sera fixé.

: elle sert de base à une cession ou une acquisition d’entreprise, où le prix final sera fixé. L’évaluation réglementaire : imposée par la loi ou la réglementation (commissariat aux apports, opérations sur titres, etc.), elle vise à protéger actionnaires et tiers en conformité avec les normes comptables.

: imposée par la loi ou la réglementation (commissariat aux apports, opérations sur titres, etc.), elle vise à protéger actionnaires et tiers en conformité avec les normes comptables. L’évaluation judiciaire ou contentieuse : elle intervient lors de litiges entre parties privées, ou entre un contribuable et l’administration fiscale, lorsque la valeur de l’entreprise fait débat.

Selon le contexte, le choix des méthodes et les critères d’analyse varient sensiblement :

Dans la perspective d’une transaction, l’évaluateur mise sur une analyse économique approfondie de la société et de son secteur. L’approche par comparaison avec des transactions similaires domine : le but est d’anticiper l’évolution du rendement de l’entreprise. L’avenir l’emporte alors sur le passé.

En cas de contexte réglementaire, la priorité est de garantir la sécurité des actionnaires minoritaires ou des lecteurs des états financiers. Les méthodes analogiques sont privilégiées, avec une attention particulière portée à la justification des décotes ou primes. L’application des taux d’actualisation et l’étude de flux financiers connus prennent ici toute leur place.

Dans le cadre contentieux, l’expert se concentre sur la photographie du passé. Le juge attend une valeur basée sur les éléments comptables historiques, sans projection sur l’avenir. L’analyse s’appuie sur la réalité documentée de la société.

2. L’analyse stratégique de l’entreprise

Aucune valorisation sérieuse ne peut faire abstraction d’un diagnostic stratégique. Situer la société dans son environnement, comprendre sa position concurrentielle, ses atouts et ses faiblesses, c’est la base pour choisir la bonne méthode d’évaluation et interpréter les chiffres.

Même pour une PME, cette étape reste incontournable, bien que trop souvent négligée. Elle conditionne la sélection des méthodes et l’ajustement des paramètres financiers. Les outils issus de la stratégie, comme le modèle des cinq forces de Porter, offrent un cadre solide :

le pouvoir de négociation des clients ;

le pouvoir de négociation des fournisseurs ;

le risque d’arrivée de nouveaux entrants ;

la menace des produits de substitution ;

l’intensité de la rivalité concurrentielle.

À cette analyse s’ajoute la réflexion sur le positionnement stratégique de l’entreprise :

l’innovation, si la société propose des produits ou services nouveaux sur le marché ;

la maîtrise des coûts, lorsqu’elle se distingue par son efficacité opérationnelle ;

la spécialisation, pour les entreprises concentrées sur un segment de clientèle précis.

On peut aussi recourir à une matrice SWOT : forces, faiblesses, opportunités et menaces du marché. Autre angle d’attaque, l’évaluation des ressources stratégiques détenues par la société : analyse des coûts, compréhension de la dynamique sectorielle, évaluation de la rentabilité, prise en compte de la complexité des produits ou services proposés.

3. Les méthodes d’évaluation

3.1 Choisir la méthode adaptée

Le choix de la méthode ne relève pas du réflexe, mais d’une réflexion adaptée au contexte, à la nature de l’entreprise et à la qualité des données disponibles. Toutes les méthodes ne s’appliquent pas partout. Il revient à l’évaluateur de justifier ses choix et d’expliquer, le cas échéant, pourquoi il en écarte d’autres. Quelques questions-clés guident cette démarche :

L’entreprise poursuit-elle son activité normalement, ou fait-elle face à un arrêt ou à une restructuration ? La liquidation privilégiera la méthode de la valeur des actifs nets réévalués.

Existe-t-il des pratiques de marché reconnues dans ce secteur (par exemple, application de multiples du chiffre d’affaires ou de l’EBE) ?

L’entreprise dispose-t-elle d’un système de prévisions financières fiable ? Dans ce cas, l’approche DCF (actualisation des flux de trésorerie futurs) peut s’envisager.

Des transactions comparables sont-elles disponibles et leurs données accessibles ? L’argumentation peut alors s’appuyer sur l’analyse de sociétés similaires, voire sur des références boursières.

Dans tous les cas, les données brutes demandent à être retraitées pour correspondre à la réalité économique et permettre une comparaison pertinente.

3.2 Tour d’horizon des principales méthodes

3.2.1 La méthode patrimoniale

Cette approche consiste à réévaluer l’actif et le passif de l’entreprise pour dégager une valeur économique nette. L’écart entre la valeur ainsi calculée et la valeur comptable correspond à un goodwill (survaleur) ou à un badwill (moins-value latente). La formule générale s’exprime ainsi :

Valeur de l’entreprise = Actifs nets comptables ajustés + Goodwill (ou, Badwill)

La méthode patrimoniale convient particulièrement :

aux holdings et sociétés immobilières ;

aux entreprises générant peu de résultats récurrents ;

aux actifs isolés n’exerçant pas d’activité autonome.

3.2.2 Les méthodes analogiques

La méthode des comparables applique à un agrégat significatif de la société (chiffre d’affaires, EBE, EBIT, résultat net) un multiple observé sur des entreprises similaires, sélectionnées pour leur proximité (taille, secteur, zone géographique, niveau de risque, dynamique de croissance). Si ces sociétés sont cotées, la liquidité de leurs titres garantit la fiabilité des multiples, sinon une décote s’impose pour compenser l’écart de taille ou de marché.

Les agrégats retenus sont fréquemment :

EBIT (résultat avant intérêts et impôts) ;

(résultat avant intérêts et impôts) ; EBITDA (résultat avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions) ;

(résultat avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions) ; Résultat net ;

Exemple concret : dans le secteur de la pharmacie, une officine peut être valorisée à hauteur de 6,4 fois son EBE, ou encore 87 % de son chiffre d’affaires HT annuel.

La méthode des multiples sert principalement lors des négociations de vente, mais elle intervient aussi pour estimer le goodwill à partir des actifs nets corrigés au bilan.

3.2.3 La méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF)

Cette méthode vise à estimer la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs générés par l’entreprise. Elle consiste à projeter les cash-flows disponibles pour tous les financeurs, puis à les actualiser à un taux représentant le niveau de risque et l’exigence de rendement attendue.

La formule de base est la suivante :

Valeur de l’entreprise = Somme des flux de trésorerie actualisés + valeur terminale

La DCF s’applique uniquement aux sociétés capables de bâtir un business plan crédible. Généralement, l’horizon de prévision s’étend sur 5 ans, avec une valeur terminale estimée par extrapolation du dernier flux normatif actualisé à l’infini. Trois paramètres sont fondamentaux :

les flux de trésorerie prévisionnels ;

la durée retenue pour la projection, et la méthode de calcul de la valeur terminale (souvent via la formule de Gordon-Shapiro) ;

le taux d’actualisation, calculé via le coût moyen pondéré du capital (WACC), qui intègre le risque sectoriel et financier.

La formule de Gordon-Shapiro pour la valeur terminale s’énonce ainsi :

Valeur terminale = flux normatif / (taux d’actualisation, taux de croissance à l’infini)

Le taux d’actualisation peut être précisé grâce au MEDAF (Modèle d’Évaluation des Actifs Financiers), qui prend en compte le risque de marché et la structure de financement de la société.

4. Pour aller plus loin

Il existe bien d’autres méthodes, fondées sur la rentabilité (méthode des rentes, goodwill, etc.) ou sur la distribution régulière de dividendes. L’expérience de l’évaluateur, son expertise du secteur et la connaissance du contexte jouent un rôle déterminant pour sélectionner l’approche la plus adaptée et affiner le résultat obtenu.

Pour un diagnostic approfondi, notre cabinet met à votre disposition l’expertise de Laurent COHEN, spécialiste de l’évaluation d’entreprise.

Laurent COHEN, Associé, expert-comptable diplômé