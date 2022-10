Propriétaires : comment attirer plus de locataires pour mon bien ?

Comme vous le savez, une maison ou un appartement ne sont pas toujours facile à louer lorsque vous devenez propriétaire. Avec des critères qui changent et l’emplacement du bien étant de plus en plus important pour les locataires, il est difficile de toujours rester à jour. Voici quelques conseils pour augmenter vos chances d’attirer le bon locataire pour votre bien :

Veillez à soigner la décoration de votre bien

Lorsque les locataires potentiels visitent votre appartement, il est important de faire une bonne impression. Même si la décoration ne représente pas la totalité du bien à louer, c’est la toute première chose qui se remarque. Choisissez un style qui plaît à beaucoup de personnes pour éviter les désistements. Cela dépend de la taille et du style de l’appartement, mais les valeurs sûres sont le moderne et le minimaliste.

Utiliser Internet pour plus de visibilité

L’une des premières choses que les locataires font en recherchant un bien est la recherche sur un moteur de recherche. C’est encore plus pertinent pour les plus jeunes générations. Faites en sorte de choisir des sites professionnels et sérieux qui mettent les locataires en confiance. Cela augmentera les chances d’une prise de contact. Wunderflats est une plateforme très simple d’utilisation pour vous mettre en contact avec des locataires potentiels intéressés.

Prenez des photos de qualité

Internet peut vous apporter beaucoup de termes de visibilité, mais avec autant de concurrence, ce n’est pas toujours suffisant. Pour mettre votre maison ou appartement en valeur et vous démarquer, prenez des photos de qualité de chaque pièce. Faites vos photos en pleine journée pour avoir le plus de luminosité possible. Chaque fonctionnalité doit être représentée en photo car tous les internautes ne lisent pas chaque description en détail.

Prenez soin des espaces extérieurs

La présence d’un jardin ou d’un espace extérieur dans les biens en location est de plus en plus demandée par les personnes en recherche mais l’entretien peut aussi faire peur. Si votre bien dispose d’un espace extérieur, incluez une photo et mentionnez-le très clairement dans la description. Lors des visites, pensez à rendre votre espace le plus attirant possible et insistez sur la facilité d’entretien de l’espace.

Concentrez-vous sur la cuisine et la salle de bain

La cuisine et la salle de bain sont des pièces clés de tout bien, que ce soit une maison ou un appartement. Lors de la prise de photos et de la visite, rangez et nettoyez bien ces pièces-là. Au niveau de la décoration, restez le plus fonctionnel possible, surtout si vous avez un bien avec peu de surface.

Optimisez votre temps

En passant par une plateforme comme Wunderflats, vous disposez d’un accompagnement sérieux, de conseils et de fonctionnalités pour gagner du temps et être plus réactif dans vos réponses. De plus, pour gagner encore plus de temps, les locataires de la plateforme et leurs documents sont vérifiés à l’avance.