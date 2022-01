Quelle SCPI en 2022 ?

Vu le succès qu’ils ont connu en 2021, les SCPI sont d’excellents placements dont les résultats promettent vraiment pour le millésime 2022. Ils offrent un très bon rendement en termes de diversité dans leurs thématiques et stratégies. Mais comment les choisir et lequel choisir ? Nous avons analysé pour vous le marché de la SCPI afin de faire sortir les meilleurs.

Focus sur les meilleurs SCPI en 2022

La SCPI Corum Eurion

Lire également : Loi Pinel Toulouse : quels quartiers choisir ?

La première place de notre classement est occupée par la SCPI Corum Eurion. Lancée depuis 2020 par Crum Asset Management, cette SCPI européenne multisectorielle connaît beaucoup de succès dans ce milieu, notamment auprès des épargnants. Le 30 juin 2021, la SCPI se fait plus de 200 millions d’euros comme capital et dispose de 10 biens. Retrouvé dans 5 États européens : Espagne, Pays-Bas, Lettonie et Irlande, la Corum Eurion s’est promis de se répandre dans toute la zone d’Europe.

La SCPI Corum XL

A lire aussi : Quel type de société Choisir France ?

La Corum XL est une SCPI qui est également mise en place par Corum Asset Management. Elle est la première qui s’est lancée sur les marchés en dehors de l’Europe. En effet, elle n’a pas manqué de culot à investir sur des terres outre-Atlantique avec sa prise au Canada et à saisir les opportunités qui sont au Royaume-Uni. Grâce à son capital de plus d’un milliard d’euros, la SCPI Corum XL multisectorielle dénote un taux d’occupation financier qui tend vers les 100%, ce qui est largement suffisant pour conserver son objectif d’efficacité de 5%. Ce dernier a été d’ailleurs dépassé ces dernières années.

La SCPI Pierval Santé

En troisièmement position, la SCPI Pierval Santé est une SCPI qui dispose d’une forte thématique. Retrouvée en France et en Europe, elle est gérée par la société Euryale Asset Management, une grande référence dans le domaine de l’immobilier médical. Répandue à la fois sur les murs de centres de recherches, de cabinets médicaux, d’EPHADs ou encore de cliniques privées, cette SCPI jouit de l’accroissement des besoins sanitaires. C’est un secteur assez porteur permettant à la SCPI Pierval Santé de fournir un rendement stable en temps réel et d’attirer encore plus d’investisseurs. Le 30 juin 2021, sa capitalisation est de 1,7 milliard d’euros.

Comment choisir une bonne SCPI ?

Établir un classement des meilleures SCPI consiste à prendre en compte un certain nombre de critères déterminants. Entre autres, pour établir ce palmarès, il faudra se focaliser sur le rendement de la SCPI. Bien que le marché soit de 4,18 en 2020, il faut noter qu’en 2022, ces SCPI peuvent atteindre une performance proche de 6%. De même, la stabilité du rendement est aussi prise en compte. Autre point sur lequel se pencher est : la capitalisation et l’évolution de la SCPI. En effet, de façon mécanique, plus la capitalisation d’une SCPI est évoluée, plus la diversification et la mutualisation offertes sont importantes. Les SCPI qui ont des centaines de millions d’euros sont beaucoup plus à privilégier pour votre quête. Toutefois, de jeunes SCPI accumulant à une vitesse incroyable et investissant intelligemment pourrait surprendre et intégrer rapidement de hautes places sur le marché.

Encore un autre critère sur lequel se baser est le taux d’occupation financier des SCPI. Entre autres, les SCPI qui possèdent un très grand palmarès se doivent de posséder un taux d’occupation financier qui va au minimum de 90%. Pour être plus clair, il faut retenir que plus de 90% des loyers percevables sont encaissés. Enfin, il est également primordial de se focaliser sur le potentiel de revalorisation de la SCPI, ce qui permet de juger sur l’évolution du prix. Ce dernier dépend par ailleurs de la valeur de reconstitution du SCPI. Cette valeur coïncide à la valeur vénale du patrimoine ajoutée à la valeur nette de l’actif de l’entreprise et des frais indispensables pour la reconstitution de la société. Dès lors, lorsque la valeur de reconstitution d’une SCPI est beaucoup plus élevée que le prix de cette SCPI, plus l’indice de revalorisation est intéressant.