Le pain d’abeilles pour la cure détox : est ce vraiment efficace ?

On a entendu parler des bienfaits des produits de la ruche sur la santé. Pour le pain d’abeilles plus particulièrement, certaines personnes s’en servent pour la cure détox dans le souci d’éliminer toutes traces de toxines ou déchets dans le corps et ainsi de se maintenir en bonne santé. La question est : est-ce que le pain d’abeilles est vraiment efficace pour la cure détox ? Voici les réponses.

Qu’est-ce que le pain d’abeilles ?

Le pain d’abeilles constitue l’un des produits de la ruche disponibles sur Abeille Heureuse, à côté des savons naturels au miel et huile d’olive, de la gelée royale bio, du pollen frais… Il s’obtient après un processus de fermentation qui se déroule dans des conditions naturelles de la ruche. Il est fabriqué principalement à partir du pollen récolté par les abeilles.

Quand ces dernières l’ont transporté, elles le déposent dans les cellules de la ruche dans lesquelles sont triturées les pelotes. Pour produire le pain d’abeilles, les abeilles y ajoutent un certain nombre d’éléments, comme une petite quantité de miel, des enzymes, de la propolis et de cire.

L’ensemble subit ensuite un processus biochimique généré par le suc gastrique et les enzymes de la salive de l’abeille, ce qui permet l’obtention du pain d’abeille après une fermentation de 3 mois environ.

Est-ce que le pain d’abeilles est efficace pour la cure détox ?

Le pain d’abeilles est aujourd’hui préconisé si vous cherchez à faire une cure détox après les repas copieux ou les fêtes de fin d’année. Du fait de son efficacité, nombreux sont les centres spécialisés qui l’intègrent dans leur programme de détoxification. En effet, ce produit de la ruche élimine efficacement les toxines présentes dans l’organisme.

Il fait un nettoyage en profondeur sans qu’il entraîne une irritation ou une inflammation de l’appareil digestif. Outre cela, la cure détox à base de pain d’abeilles est aussi efficace pour les personnes qui cherchent à perdre du poids.

Pourquoi le pain d’abeilles est-il efficace pour la cure détox ? En effet, il a l’atout de contenir une quantité importante de phytohormones et de polyphénols, des substances à propriété antioxydante. Le pain d’abeilles est aussi riche en substances actives et en éléments minéraux.

Sa forte teneur en complexe de vitamines, de lacto-fermentés, de minéraux, d’enzymes et d’acides aminés lui permet d’ailleurs d’apporter de l’énergie et de vitalité à l’organisme, et d’assurer le bien-être du consommateur. Enfin, la capacité du pain d’abeilles à réaliser une cure détox est due à la présence du sélénium en grande quantité.

Le pain d’abeilles s’utilise facilement pour la cure détox. Il suffit de l’ajouter à son régime alimentaire pendant une durée de 6 semaines. Mais rien ne vous interdit de le consommer durant toute l’année, à condition de respecter la dose préconisée :

Entre 5 et 10 grammes par jour pour un adulte ;

3 grammes par jour pour un enfant.

Pour bénéficier des retombées positives lors de votre cure détox au pain d’abeilles, pensez à vérifier la qualité du produit. Pour bénéficier d’un produit de qualité, faites votre achat sur l’un des sites spécialisés.