Où trouver un tissu viscose et tencel de qualité ?

Le tissu viscose et tencel est très prisé en ce moment du fait qu’il est doux et agréable à porter et qu’il a presque la même apparence que le coton. De plus, son prix est plus accessible et il est facile à entretenir. Ce type de tissu permet la création de divers types de vêtements d’été : robe, chemisier, pantalon… Où trouver des tissus Viscose et tencel de qualité ? Voici nos conseils.

Qu’est-ce que le tissu viscose et tencel ?

Le français Hilaire de Charbonnet cherche en 1884 à fabriquer un tissu à partir des végétaux pour imiter la soie. Il est parvenu à créer une fibre artificielle aboutissant à la création de la viscose. Cette dernière est fabriquée à partir de cellulose de bois, comme l’eucalyptus, le bambou ou le coton. La viscose constitue ainsi le tout premier tissu artificiel de l’histoire.

Elle a l’atout d’être polyvalente dans la mesure où elle permet la création de divers types de vêtements, comme les jupes, les pantalons, les t-shirts… Voici des conseils pour acheter du tissu viscose pour créer des vêtements.

En ce qui concerne le tissu tencel appelé également Lyocell, il est fabriqué dans des procédés plus révolutionnaires et plus respectueux de l’environnement. En effet, la production de la viscose entraîne certains effets néfastes sur l’environnement. Cela est dû à l’utilisation des produits chimiques, qui sont dans la majorité des cas déversés dans la nature.

Le procédé entraîne aussi une grande déforestation et nécessite une importante quantité d’eau. La particularité du tencel, une marque déposée de Lyocell, c’est que son processus de fabrication utilise moins de polluant et qu’il ne nécessite que très peu d’eau.

Quelles sont les particularités du tissu viscose et tencel ?

Le tissu viscose et tencel est appelé parfois la soie artificielle du fait de ses propriétés qui sont presque identiques à celles de la soie naturelle. En effet, ils ont presque le même aspect, avec la même fluidité et brillance. Les tissus viscose et tencel ont également l’atout d’être agréables à porter.

Grâce à leur douceur, leur souplesse et leur fluidité, ils offrent une meilleure liberté de mouvement. Ils conviennent plus particulièrement aux peaux sensibles. Les vêtements fabriqués dans ces tissus sont aussi faciles à entretenir.

Outre cela, le tissu viscose et tencel est constitué de fibres respirantes et résistantes. sa couleur dure aussi dans le temps. Il est largement utilisé aujourd’hui dans le milieu artisanal et aussi dans les industries textiles.

Le tissu viscose et tencel permet la création d’un pantalon d’été, d’un pyjama fluide, des petits hauts légers, d’une blouse fine, d’une jolie robe… Du fait qu’il est cependant léger, il ne convient pas à la confection des manteaux ou des doublures de vestes.

Où trouver des tissus viscose et tencel de qualité ?

Le tissu viscose et tencel s’achète aujourd’hui sur internet, ou plus précisément sur un site de mercerie en ligne. Pour avoir l’assurance d’obtenir des produits de grande qualité, faites votre achat sur la première boutique en ligne commercialisant des tissus en ligne.

Celle-ci se distingue des autres vendeurs par son expertise spécifique dans le domaine de la mercerie. En plus de vous fournir des tissus de qualité provenant de grandes marques, les experts du site peuvent également fournir des conseils précieux, selon votre projet.