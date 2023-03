Les plus belles randonnées du monde

Faire de la randonnée présente de nombreux avantages dont la découverte de nombreux paysages naturels. Les plus belles photos de sommets enneigés, de lacs bleus profonds ou émeraude, de rizières, de glaciers ou encore de chutes d’eau proviennent des plus belles randonnées du monde, quelles sont-elles ?

Le Mont Blanc : une randonnée incontournable en Europe

La piste de randonnée du Mont Blanc traverse la France, l’Italie et la Suisse. Si on veut faire les 170 km de cet itinéraire du plus haut sommet d’Europe Occidentale, 6 à 1à jours de marche seront nécessaires. Les randonneurs de haut niveau uniquement sont invités à faire Le Tour du Mont-Blanc Intégral.

A lire également : Le futur du cyclisme professionnel passera-t-il par les vélos électriques ?

Des glaciers du versant français du Mont Blanc, aux parois rocheuses du versant italien au vallées de son versant suisse, les paysages de cette randonnée figure parmi les plus beaux au monde. Par contre, il faut bien choisir l’équipement pour pratiquer la randonnée sur cette piste emblématique d’Europe. Voyez ci-dessous le prix moyen des équipements de randonnée qu’il vous faut.

Le GR20 : la Corse du Nord au Sud

Tous les randonneurs du monde entier connaissent sûrement le GR20, un sentier de grande randonnée permettant de traverser la Corse du Nord au Sud. L’itinéraire inclut la célèbre chaîne de montagnes de la Corse et où on a droit à des panoramas époustouflants et très diversifiés. Les cratères alternent avec les sommets enneigés, les lacs glaciaires, les plaines et les forêts.

Lire également : Les petits indispensables à savoir avant de partir en Russie

Les paysages sont si diversifiés qu’on a l’impression d’avoir traversé tout un continent si on parvient à finir les quelque 177 km de l’itinéraire et ses 13 000 m de dénivelé. Le GR20 est la piste la plus difficile d’Europe. Elle est entre autres jalonnée de façades rocheuses à escalader et de terrains très escarpés et potentiellement très glissants en cas d’orage. Mais la Corse offre bien sûr de nombreux autres sentiers adaptés aux randonneurs débutants et moyens.

Le circuit menant au Red Crater

Les fans du Seigneur des Anneaux reconnaîtront tout de suite ces beaux paysages Néozélandais où de nombreuses scènes culte de la saga ont été tournées. Il s’agit bien sur Tongariro Crossing qui est une piste de 19,4 kilomètres à peine, mais qui promet monts et merveilles. Le parc national de Tongariro permet d’admirer des volcans aux cratères rouges qui sont toujours en activité.

Très emblématiques de ce parc national classé par l’Unesco, il y a les trois lacs émeraude. 7 heures de marche sur une piste avec des portions à forte pente sont à prévoir pour rejoindre le fameux Red Crater. Une fois arrivé à destination, on peut s’émerveiller devant la splendeur de cette nature sauvage et fascinante.

Torres del Paine : la piste immanquable du Chili

Tous les randonneurs rêvent de se lancer sur la piste de randonnée de ce Parc national du Chili. L’itinéraire de randonnée des Torres del Paine enchaîne les plus beaux paysages au monde. L’aventure se fait entre montagnes et vallées où l’on rencontre des chutes d’eau et des glaciers ainsi que des lacs et des rochers de granit rose.

Comme le Tongariro, les Torres del Paine sont classés patrimoine mondial de l’Unesco. Pour faire les 84 kilomètres de l’intégralité des Torres del Paine, il faut prévoir 10 jours. Mais comme dans toutes les meilleures randonnées du monde, des itinéraires sont conçus pour des randonnées à la journée où on peut admirer les merveilles du parc national.

La randonnée sur la trace des Incas

Toujours dans cette partie du globe, en Amérique Latine, vous avez également les itinéraires du Chemin de l’Inca au Pérou. Les gorges verdoyantes et citadelles de l’empire Inca ainsi que les sommets de montagne cachés par la brume que vous voyez dans les cartes postales font partie du paysage de cette randonnée péruvienne.

La citadelle du Machu Picchu est sûrement la merveille la plus emblématique de cette magnifique randonnée qui offre la double évasion dans l’espace et dans le temps. Pour emprunter les 40 km de pistes de cet itinéraire, il faut souvent user de patience car son accès est limité.

Trois autres randonnées incontournables

En fait, chaque continent et chaque pays peut compter une multitude de pistes de randonnées où on rencontre une nature merveilleuse. Certains itinéraires comme l’Appalachian Trail et les pistes du Grand Canyon peuvent par exemple rivaliser d’attractivité. Il est simplement important de garder en tête que chacun à son goût.

En dehors des sentiers des Appalaches aux Etats-Unis, on peut aussi citer la randonnée du Kilimandjaro en Tanzanie. Les images provenant de randonneurs du circuit de l’Annapurna, au Népal, figurent également parmi celles qui font le plus rêver.