Les meilleurs massages à faire en institut de beauté

Vous avez l’intention de vous octroyer un moment de pause en institut de beauté, en réservant un massage, mais vous ne savez pas lequel choisir ? Dans cet article, nous allons vous aider à sélectionner le soin dont vous avez besoin. Cela peut aussi donner des idées aux personnes qui cherchent un cadeau pour la fête des Mères, la Saint-Valentin et à bien d’autres moments de la vie.

Quel massage du corps choisir en institut de beauté ?

Que vous ayez besoin de vous accorder un moment de détente ou au contraire de vous redynamiser, vous pouvez vous rendre dans un institut esthétique pour profiter des bienfaits d’un massage. Plusieurs prestations ciblant le corps entier existent pour répondre aux besoins du plus grand nombre de personnes. En règle générale, vous pouvez donc choisir parmi les propositions suivantes :

A lire aussi : En savoir sur MyShop CBD

le massage relaxant ;

le massage tonique ;

le massage énergétique.

Si vous êtes stressé et que vous cherchez à vous relaxer, vous pouvez regarder du côté des massages à la pierre chaude. À l’inverse, le massage balinais est réputé pour sa tonicité. Si vous êtes partagé entre les deux, certains massages combinent les deux techniques. C’est le cas des massages ayurvédiques. Quant aux massages énergétiques, ils sont là pour rééquilibrer les énergies du corps en massant les chakras.

A voir aussi : Le Chi Nei Tsang ? Une massothérapie traditionnelle pour le bien-être

Massage du visage et de la nuque : à quoi s’attendre ?

Ce type de massage vise à relaxer les muscles du visage et de la nuque, car ils ont tendance à se crisper avec la tension quotidienne, sans même que vous vous en aperceviez. Lors du soin, les trapèzes peuvent aussi être assouplis par le ou la professionnel·e qui s’occupe de vous. Le massage du visage peut aussi inclure celui du cuir chevelu, comme c’est le cas avec le massage japonais Kobido. Le massage va activer la circulation sanguine, ce qui peut être bénéfique pour stimuler la pousse de vos cheveux.

Généralement, le massage est inclus avec un soin du visage. Cela permet à votre peau de retrouver tout son éclat.

Les massages spécifiques en institut de beauté : quel choix ?

D’autres massages sont également en institut de beauté, car suivant votre situation, vous pouvez avoir des besoins spécifiques. C’est notamment le cas des femmes enceintes et celles qui viennent d’accoucher. Pour les femmes enceintes, le but est de rechercher la détente et de soulager certaines douleurs, comme les jambes lourdes et les tensions dans le dos. Après l’accouchement, réserver une séance de massage dans le but de vous réapproprier votre corps.

Dans une tout autre mesure, vous pouvez pousser les portes d’un institut de massage, pour prendre soin de vos mains et de vos pieds. Attention, la plupart du temps, ce moment de détente est intégré avec une pose de vernis ou un soin des ongles.

Si vous cherchez un moyen d’améliorer votre circulation sanguine et lymphatique, particulièrement au niveau des jambes, vous pouvez choisir un massage palper-rouler. Cela peut également vous aider à réduire l’effet peau d’orange au niveau des hanches. D’autres techniques existent, comme l’utilisation d’objets en bois.