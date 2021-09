Comment savoir si on est enceinte en touchant son ventre ?

Avoir un enfant est l’un des plus beaux cadeaux de la vie. Si vous espérez depuis longtemps être mère, il est possible et normal que vous soyez très anxieuse et impatiente à l’idée de découvrir bien assez tôt votre grossesse. Aujourd’hui, il est bien possible de détecter son état de grossesse bien avant les premiers symptômes ou avant même de songer aux tests de grossesse. L’astuce consiste simplement à toucher votre ventre ! Si vous n’avez jamais entendu parler de ce procédé, cet article vous explique comment elle fonctionne afin de découvrir très tôt votre grossesse.

Éliminer les idées reçues et fausses croyances

Pour diagnostiquer un état de grossesse, il existe plusieurs manières. Celle qui consiste à toucher votre ventre peur vous orientez sur la piste bien avant les premiers symptômes. Si vous désirez essayer ce procédé, il est important d’être calme et détenu. Le but est de rester sensible aux signes encore plus précoces et largement parlant pour détecter votre état. Tout d’abord, éliminer les fausses idées reçues. En effet, ressentir des douleurs dans le bas-ventre ou avoir l’impression que votre ventre est dur, gonflé ou lourd n’est pas systématiquement des signes de grossesse.

En fonction de la morphologie spécifique à chaque femme, l’estomac et l’abdomen au toucher, ne montreront pas systématiquement des signes visibles de grossesses. Les personnes qui en sont à leur première grossesse ne commencent généralement pas qu’à montrer des signes avant vingt semaines ou plus. Celles qui ont déjà été autrefois gestantes peuvent être bien plus précoces.

Restez attentive au ballonnement du ventre

En réalité, le processus en lui-même est de palper l’utérus en effet, s’allonger sur le dos avec un support sous la tête et les genoux. Ensuite, effectuer des touchées douces et fermes sur votre bas ventre par apposition des mains en mettant en évidence les ballonnements.. S’ils sont fréquents, c’est probablement un signe, n’hésitez pas à confirmer avec le bon vieux test de grossesse. Les ballonnements sont un signe courant de début de grossesse. Dans certains cas, les ballonnements peuvent survenir avant même les premières règles manquées. Au début de la grossesse, l’hormone progestérone augmente pour préparer l’utérus. La progestérone ralentit également la digestion, ce qui peut retenir les gaz dans les intestins et provoquer des ballonnements abdominaux.

Qu’en est-il de la constipation ?

En effet, si vous remarquer que votre ventre présente constamment un aspect dur et gonflé au touché : C’est que vous êtes constipée. Tout comme le ballonnement, elle traduit une production importante d’hormone de grossesse. Bien qu’on n’en parle pas aussi souvent que d’autres signes, la constipation peut être un symptôme de début de grossesse.. Environ 50 % des femmes disent avoir souffert de constipation au tout début de leur grossesse. En effet, au tout début de la grossesse, les niveaux d’hormones commencent à augmenter. Cela signifie que les aliments mettent plus de temps à passer. Plus la nourriture reste longtemps dans l’intestin, plus les déchets absorbent de l’eau vous donnant un air constipé.

