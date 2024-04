Quels sont les e-liquides les plus sains pour cigarette électronique ?

Les e-liquides à vapoter sont-ils nocifs pour la santé ? Quels sont ceux à privilégier ? Aujourd’hui, on vous explique comment faire les bons choix pour acheter vos produits pour cigarette électronique.

Quels sont les e-liquides pour cigarette électronique à privilégier ?

Les e-liquides ne sont pas tous égaux par rapport à leur nocivité. Ceux qui ne sont pas contrôlés et qui ne répondent pas aux normes françaises peuvent être dangereux. C’est pour cette raison qu’il faut toujours acheter des produits sur des sites spécialisés et des boutiques reconnues, et jamais sur le marché noir.

A voir aussi : L'ostéopathie contre le stress

Les e-liquides vendus en France répondent aux normes françaises et sont contrôlés. C’est pour cela qu’ils sont à privilégier. Les e-liquides Nicovip, par exemple, sont des produits français, contenant pour la plupart une base végétale qui n’est pas irritante et qui ne fait pas tousser. Un must pour vapoter ! La marque Nicovip existe depuis des années et est une référence sur le marché français de la vape.

Les e-liquides français peuvent également posséder une certification, comme la certification AFNOR. C’est un gage de qualité qui devrait rassurer toutes celles et ceux qui veulent vapoter avec le moins de risques pour leur santé. Pour rappel, la cigarette électronique est bien moins dangereuse que le tabac et aide de nombreuses personnes à arrêter de fumer pour de bon !

A voir aussi : Assurances maladies pour auto-entrepreneurs : comment s'y retrouver

Le must du must dans les e-liquides, ce sont ceux qui sont bio. Ils ne comprennent pas de propylène glycol, qui est une substance qui a tendance à assécher la gorge et peut créer un certain inconfort lors du vapotage. Le propylène glycol ou PG n’est pas dangereux en lui-même, puisqu’il est d’ailleurs utilisé pour faire la fausse fumée dans les spectacles. Mais il peut être allergisant et donc à éviter en cas de sensibilité à cette substance. L’e-liquide bio est ainsi bien plus doux à vapoter !

Comment choisir son e-liquide bio ?

Il existe de nombreux types d’e-liquides biologiques. Tous ont un point commun : être sans propylène glycol issu de l’industrie pétrochimique ! Certains comportent du végétol, une substance développée par le laboratoire de la marque Végétol. D’autres comportent du mono propylène glycol végétal ou MPVG, qui est 100% végétal comme son nom l’indique.

Il existe de nombreuses saveurs chez les e-liquides bio, avec tous les profils aromatiques que l’on trouve dans les e-liquides qui ne sont pas bio. Ainsi, il est courant de trouver du e-liquide bio au goût de tabac (classic), au goût de menthe, au goût de fruits ou encore au goût sucré avec des arômes de bonbons, de desserts ou même de boissons comme le cola.

Les e-liquides bio sont un peu plus chers que les autres, mais leur qualité et leurs atouts pour la santé valent le coup ! Il s’agit du meilleur choix pour vapoter des produits les plus sains possibles, mais aussi les plus écologiques possibles. De nombreuses marques proposent ce type d’e-liquides, comme Bio France E-liquide ou encore Aimé Bio.