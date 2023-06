Les différents types de piercings pour l’oreille : guide complet.

Le piercing est une pratique ancienne qui remonte à des millénaires et qui est devenue de plus en plus populaire de nos jours. L’un des endroits les plus courants pour se faire percer est l’oreille. Avec une variété de styles et de positions possibles, il peut être difficile de connaître tous les types de piercings d’oreille envisageables.

Dans cet article, nous vous présenterons un guide complet des différents types de piercings pour l’oreille, allant des plus classiques aux plus audacieux.

Le piercing d’oreille standard

Le piercing d’oreille standard est le plus répandu et le plus traditionnel. Il se situe dans le lobe de l’oreille et est généralement effectué avec une aiguille creuse. Le lobe de l’oreille étant une zone charnue, ce piercing est considéré comme l’un des moins douloureux et des plus faciles à cicatriser.

Une fois le piercing guéri, vous pouvez porter une variété de bijoux, tels que des boucles d’oreilles, des anneaux, des barres ou même des boutons lobe oreille.

Le piercing hélix

Le piercing hélix est un piercing effectué sur le cartilage supérieur de l’oreille. Il peut être placé n’importe où le long de la crête cartilagineuse, offrant ainsi de nombreuses possibilités de personnalisation. Ce type de piercing peut être un peu plus douloureux que le piercing d’oreille standard en raison de la densité du cartilage.

Le piercing conch

Le piercing conch est réalisé dans la partie creuse de l’oreille appelée conque. On en distingue deux types que sont : le piercing conch intérieur et le piercing conch extérieur. Le piercing conch intérieur est effectué dans le creux interne de l’oreille, tandis que le piercing conch extérieur est placé dans la partie externe du cartilage.

Les bijoux les plus répandus pour le piercing conch incluent les anneaux captifs, les bijoux en forme de fleur ou d’étoile, ainsi que les barres ornées de pierres précieuses.

Le piercing tragus

Le piercing tragus est réalisé sur la petite saillie cartilagineuse située devant l’entrée du canal auditif. Ce type de piercing est devenu extrêmement populaire ces dernières années. Il est souvent effectué avec une aiguille creuse et peut être un peu plus douloureux que le piercing d’oreille standard en raison de la densité du cartilage.

Les bijoux pour le piercing tragus comprennent généralement des anneaux en fer à cheval, des barres droites ou courbées, ainsi que des bijoux délicats tels que des épingles à cheveux.

Le piercing daith et le piercing rook

Enfin, le piercing daith et le piercing rook sont deux choix uniques et distinctifs pour les amateurs de piercings d’oreille. Le piercing daith est réalisé dans le petit pli de cartilage situé juste au-dessus du canal auditif. C’est un piercing qui nécessite une grande précision, car il est réalisé à travers une petite zone de cartilage.

Le piercing rook, quant à lui, est placé dans le pli de cartilage situé entre le daith et l’hélix. Ce piercing nécessite également une expertise et une technique précises en raison de la densité du cartilage à cet endroit.

Ces deux types de piercings, le daith et le rook, sont souvent choisis par ceux qui cherchent à se démarquer avec des styles moins conventionnels. Il est important de consulter un perceur professionnel pour obtenir des conseils sur le positionnement, les soins et les bijoux adaptés à ces piercings spécifiques.