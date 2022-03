L’alimentation d’un chien n’est pas à prendre à la légère d’autant plus que leur bien-être et santé en dépendent. Ainsi, vous devez bien choisir les aliments que votre animal de compagnie devra consommer.

Si les croquettes sont l’un des meilleurs aliments pour chien, il en existe une large gamme sur le marché. Dans cet article, on vous explique tout ce qu’il faut savoir sur les croquettes pour chien, et lesquelles choisir.

Pourquoi choisir des croquettes sans céréales

Les croquettes sans céréales présentent plusieurs avantages pour votre chien. Entre autres avantages, il peut s’agir de l’amélioration de son pelage, et de sa digestion.

Amélioration du pelage de votre chien

D’abord, si votre chien présente des allergies, le mieux serait de le nourrir avec des croquettes sans céréales. En effet, ce type de céréales est riche en acides gras et en oméga 3 et 6 qui jouent un grand rôle dans le métabolisme.

Ce qui permet de combattre les allergies saisonnières, véritables sources des pertes de poils remarquées chez les chiens. En plus de combattre les allergies, ces substances accentuent le développement du pelage de votre animale et rendent par la même occasion leur peau saine.

Bonne digestion de votre chien

Les croquettes sans céréales comme on en retrouve chez Pro Nutrition Flatazor sont facilement et rapidement assimilables par l’organisme. Pour les chiens seniors, ce type de croquette ne dérange pas leurs reins et facilite leurs métabolismes. Chez les chiens dont l’estomac est très fragile, une alimentation dépourvue de céréales est généralement recommandée.

De plus, des chiens qui consommes moins de céréales ne vont pas trop souvent à la scelles et quand ils y vont, l’odeur que dégage le déchet rejeté, n’abondent pas également trop.

Les céréales contiennent du gluten !

On vous a souvent répété que votre chien avait besoin de plus de protéines qu’il n’a besoin des autres substances nutritives. Mais souvent, on ne vous dit pas que certaines protéines peuvent être très dangereuses pour l’organisme de votre chien.

Le gluten par exemple qui est une protéine d’origine animale au même titre que les protéines de maïs et de blé, tous contenus dans les céréales, entrainent de troubles sévères chez les chiens. Et souvent des allergies aussi.

Les croquettes sans céréales ne contiennent aucune trace de gluten et sont donc meilleures pour votre chien

Les céréales contiennent de mycotoxines !

Les mycotoxines sont généralement à la base des problèmes de digestions relevées chez les chiens. Ils sont contenus dans les croquettes sans céréales et son très dangereux pour l’organisme de votre chien.

Choisir des croquettes sans céréales

Pour choisir des croquettes sans céréales, il faut prendre en compte trois critères : l’âge du chien, sa race et sa forme physique. En ce qui concerne l’âge, un chien sénior par exemple à besoin des croquettes avec un taux de protéines de qualité élevée enfin qu’ils soient assimilé rapidement par son organisme. Tandis qu’un chien de petite race a besoin en plus des protéines, du glucide pour produire plus d’énergie.

Pour savoir que les croquettes que vous avez choisies conviennent à votre chien, observez juste ses habitudes alimentaires. Voyez la manière dont il mange les croquettes. S’il ne les aime pas, vous devez donc penser à en changer. Si par contre, il raffole les croquettes que vous lui donnez, il ne fait aucun doute qu’elles lui conviennent.

Aussi, vous devez vérifier constamment s’il y a eu des changements au niveau du pelage de l’animal depuis qu’il consomme le type de croquette que vous lui avez choisi.