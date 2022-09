Cigarette électronique et e-liquide

Depuis quelques années, la cigarette électronique est devenue l’appareil du servage tabagique le plus prisé des Français. Son succès repose sur l’efficacité du e-liquide et de son carburant. Mais qu’est-ce qu’une cigarette électronique ? quel e-liquide choisir pour débuter ce type de cigarette ? Quel taux de PG/VG choisir pour un e-liquide ? Découvrez ici les réponses !

Une cigarette électronique, c’est quoi ?

La cigarette électronique a été fabriquée il y a de nombreuses années. Pour réduire les risques de la cigarette, de nombreuses personnes se tournent vers ce type de cigarette. Elle fonctionne grâce à une résistance qui chauffera son e-liquide. Ce qui va provoquer sa vaporisation.

Grâce à quelques réglages, l’appareil peut s’alimenter électriquement. Elle s’adapte à tout style de vapotage. Pour trouver une cigarette électrique adaptée aux besoins, les fumeurs ont donc plusieurs possibilités.

Par ailleurs, CigaretteElec peut vous aider à trouver une cigarette électrique qui vous convient !

Quel e-liquide pour débuter la cigarette électronique ?

Pour garantir la réussite de son servage tabagique, le choix de son premier e-liquide est une étape importante. Sur le marché, on peut trouver un large choix d’e-liquides destinés aux vapoteurs débutants. Ces derniers peuvent par exemple opter pour les best-sellers historiques adoptés par les anciens fumeurs ou des packs découvertes avec différentes saveurs.

Mais avant tout achat d’e-liquide, il est important de prendre en compte la saveur du e-liquide, son taux de nicotine ainsi que sa composition.

Quelles sont les saveurs d’e-liquide que l’on peut choisir ?

Voici quelques pistes pour vous aider à sélectionner les saveurs d’e-liquide :

Le e-liquide menthe

Le e-liquide menthe est une alternative au e-liquide Classic. En fait, cet e-liquide est plus neutre en goût. Dans le cas où vous choisissez un taux de nicotine faible, la fraîcheur de la menthe va accroître la sensation de « hit ».

Le e-liquide fruité

Un e-liquide fruité est idéal pour un fumeur qui souhaite tourner la page du tabac. Ce type d’ e-liquide est frais et doux. Vous pouvez découvrir de nouvelles sensations et vous ne risquerez pas de vous lasser. Pêche, pomme, citron, fruits rouges, … vous pouvez en trouver selon vos envies !

Le e-liquide gourmand

Un e-liquide gourmand est idéal pour que votre sevrage tabagique se modifie en moments de plaisir. Vous avez le choix entre soda ou café, dessert ou bonbons, saveurs caramélisées ou vanillées, etc.

Quel taux de PG/VG choisir pour un e-liquide ?

Les deux éléments qui composent le e-liquide sont le propylène glycol (PG) et la glycérine végétale (VG). Le PG a pour rôle d’exhausser le goût et de favoriser le « hit » de la nicotine. La fluidité des e-liquides est assurée par celui-ci. Quant à la glycérine végétale, elle permet d’obtenir une vapeur plus dense et d’apporter de la rondeur aux saveurs. Grâce à celle-ci, les e-liquides peuvent être plus visqueux.

Comme vous l’avez vu, le PG et la VG sont deux éléments complémentaires et sont destinés à être associés. Ainsi, le pourcentage de chaque élément présent dans le mélange est indiqué par le taux de PG/VG. Le total doit être équivalent à 100%, soit 50% de PG et 50% de VG. Ce taux permettra d’influencer les sensations éprouvées et de garantir le bon fonctionnement de votre cigarette électronique.