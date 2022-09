Miser sur un événement éco-responsable : 7 astuces faciles à mettre en place

Face aux conséquences actuelles du réchauffement climatique, il est devenu essentiel d’organiser des événements avec une approche éco-responsable.

Il est tout à fait possible de conjuguer l’élaboration d’un événement d’entreprise unique avec le développement durable.

La société porteuse du projet peut ainsi satisfaire au respect des exigences de sa Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) et rester alignée sur ses valeurs écologiques.

Comment mettre en place un événement professionnel éco-responsable ? Voici 7 astuces à mettre en pratique pour miser sur un événement vert en toute simplicité.

Événement éco-responsable : un lieu respectueux de l’environnement

Un espace professionnel utilisant une énergie verte

Dans le cadre de la recherche de votre site événementiel, assurez-vous de la méthode de fourniture d’électricité de l’espace réservé. Orientez-vous de préférence vers des lieux utilisant une énergie verte : énergie solaire, éolienne, hydroélectrique, biogaz ou géothermique.

Tout en veillant à limiter votre consommation d’électricité, faites le choix d’une énergie renouvelable pour le fonctionnement de vos équipements électriques afin de conserver une planète saine.

Un lieu accessible par des transports verts

Représentant en moyenne 31 % des émissions de CO2 en France, le transport routier est l’un des acteurs responsables du réchauffement climatique.

En tant qu’organisateur, limitez au maximum l’usage des véhicules, et choisissez un lieu accessible à tous, par les transports en communs ou à vélo.

Si le site est écologique, mais loin de votre entreprise, vous pouvez également mettre en place un système de transport par navette ou de covoiturage pour l’ensemble des convives.

Rassemblement professionnel écologique : une intendance verte

Le choix d’un menu durable

Lors de votre événement professionnel , vous avez certainement prévu des temps de pause et de restauration pour les participants.

Dans le but de conserver une approche éco-responsable, n’hésitez pas à sélectionner un service de traiteur respectueux de l’environnement.

Pour ce faire, optez pour des artisans culinaires de proximité et utilisant des produits issus de l’agriculture biologique ou a minima provenant d’une agriculture alternative. Faites le choix d’un menu de saison respectant le rythme de la nature.

La sélection de matériaux écologique

Lors d’un séminaire d’entreprise, il est de coutume qu’un petit sac contenant plusieurs produits commerciaux (les fameux goodies) soit distribué à chaque invité.

Plusieurs sociétés proposent une sélection d’objets publicitaires labellisés éco-responsables. Vous pouvez par exemple acheter des ecocups à l’effigie de votre marque ou de votre entreprise.

Les mugs, les carnets, les stylos et les porte-clés se fabriquent désormais à partir de matière recyclable, dans des conditions limitant leur impact négatif sur l’environnement.

La gestion des déchets

Pour un événement éco-responsable, vous devez également songer au recyclage des déchets. Disposez par exemple des poubelles différentes pour le papier, le plastique et le verre.

Chaque participant devra consciencieusement participer à la réussite de ce défi. Par ailleurs, dans l’objectif de limiter le gaspillage alimentaire, pensez à mettre en place des « doggy bags ».

Depuis le 1er juillet 2021, ce procédé est d’ailleurs fortement recommandé par le gouvernement auprès des restaurateurs, contre le gaspillage.

Rencontre d’entreprise : une communication écologique

Promouvoir en limitant son empreinte carbone

La réussite d’un événement professionnel tient aussi à la qualité de sa communication. Vous pouvez parfaitement respecter l’environnement et faire la promotion du lancement d’un nouveau produit.

Pour cela, réduisez au maximum l’usage du papier et de l’encre, orientez-vous vers les canaux de communication digitaux tels que votre site internet, votre blog, votre newsletter, vos réseaux sociaux, etc. De nos jours, l’information passe plus rapidement via des supports virtuels.

Attention toutefois à ne pas tomber dans l’excès, le stockage des données sur les serveurs étant également énergivore.

Le choix d’un thème d’événement éco-responsable

Fervent défenseur de la nature et de notre planète, vous pouvez également pousser votre événement éco-responsable jusque dans le choix du thème de la soirée.

Le rassemblement professionnel peut ainsi être un moment d’échanges et de partages sur un sujet lié à l’environnement.

Sensibiliser vos équipes sur leur impact néfaste sur la planète et leur donner les bonnes pratiques à mettre en place au quotidien au sein de votre entreprise, pour participer à votre niveau au bien-être de la planète.