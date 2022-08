Où se trouve le code PIN Pampers ?

Vous venez d’avoir un bébé ? Toutes nos félicitations. Les nouveaux parents que vous êtes sont invités à acquérir plusieurs éléments pour bébé dont les couches. La marque Pampers se propose comme l’une des meilleures dans le domaine de conception de couche pour enfant. Elle propose par ailleurs des codes PIN de promotion afin d’intéresser davantage ses clients. Si vous avez adopté cette marque, découvrez dans cet article l’endroit exact où trouver le code PIN Pampers et profiter au max de vos achats.

Qu’est-ce que les Pampers ?

Pampers est une marque spécialisée dans la conception de couches pour bébé. Elle a été lancée en 1961 par l’ingénieur chimiste de formation : Victor Mills. Ainsi, depuis plus de 50 ans, la marque s’impose dans l’univers des couches pour bébé comme une référence. Ses produits sont d’ailleurs les mieux vendus dans ce secteur. Cette réussite tient certainement à son innovation et sa gamme complète qui permettent d’améliorer la vie des bébés ainsi que celle des parents.

Les couches que propose la marque sont jetables, ce qui facilite leur usage. Outre ce produit, la marque propose aussi des lingettes tout à fait adaptées à tous les âges et toutes les formes d’enfants. Conçus à base de composants délicats et parfaitement aérés, les produits de Pampers conviennent parfaitement aux mouvements de bébé. Ils sont caractérisés par une grande souplesse et une agréable douceur. Ils offrent de même, la possibilité aux enfants de dormir paisiblement, de gambader à leur guise sans difficulté.

Où trouver le code PIN Pampers ?

Pour intéresser davantage ses clients à ses produits, la marque Pampers innove sans cesse. Elle offre notamment des bons de réduction et donc la possibilité de réaliser des économies grâce à son application. Ainsi, lors d’un achat de couches Pampers pour enfant, les consommateurs peuvent découvrir des codes de promotion qui débutent par un PIN. Ces codes PIN, qui contiennent 15 caractères alphanumériques, permettent en effet d’avoir des points. Ils sont imprimés sur la face interne du rabat supérieur des produits de Pampers.

Il est conseillé de faire beaucoup attention à ce que les codes PIN ne s’abîment pas lorsqu’on ouvre les paquets. S’ils s’abîmaient, ils ne pourront plus être utilisés. Les codes sont donc à conserver minutieusement et à renseigner sur l’application Pampers. Une fois qu’ils sont renseignés, l’application Pampers propose au consommateur la possibilité de cumuler les codes pour avoir un cadeau conséquent en retour. En effet, 5 codes PIN scannés donnent droit à 1 coupon de 3 € tandis que 10 codes scannés donnent droit à 1 à paquet de couches Pampers gratuit.

Pour obtenir un paquet de couches auquel donnent droit les codes Pampers, il faut que vous vous rendiez dans un magasin et procédiez à l’achat d’un paquet de couches Pampers. Au préalable, il est recommandé de télécharger l’application qui est gratuite, de se connecter ou de s’inscrire selon le cas de chacun. Une fois fait, il faut répondre à quelques questions. Une fois ces étapes respectées, il faudra cliquer sur « Je scanne un code » et ouvrir le paquet de couches et scanner le code qui s’y trouve.