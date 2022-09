La laisse et le collier sont incontournables pour un chien

Il est très dangereux de promener un chien sans une laisse ou un collier, car vous n’êtes pas à l’abri d’un accident. Votre animal de compagnie peut être agressé, renversé ou victime d’une fuite à cause d’une proie. Cette dernière sera surtout problématique pour les races réputées pour la chasse comme le Jack Russel Terrier. C’est pour cette raison que nous vous conseillons d’acheter au minimum un collier et une laisse.

Tous les accessoires incontournables pour votre chien

Si vous faites du sport avec votre chien, optez pour un harnais puisqu’il sera beaucoup plus confortable. De plus, il ne tire pas au niveau du cou, cela est moins dangereux si vous devez le tirer. De plus, s’il doit vous tracter notamment pour le canicross, c’est un accessoire incontournable. Le collier pour un chien est indispensable puisque vous avez une médaille avec son prénom, mais également votre numéro de téléphone. S’il se perd, une personne pourra rapidement vous contacter.

Le collier sera donc à privilégier pour les sorties classiques alors que le harnais sera indispensable pour le sport. Par contre, pour certains chiens, il est nécessaire d’utiliser une muselière. Cela concerne tous ceux de la catégorie 2. Vous devez impérativement sécuriser votre animal et vous serez en adéquation avec la loi française. En effet, il est interdit de circuler sur la voie publique avec un chien non attaché et non muselé.

Une laisse fixe ou adaptable

Pour la promenade ainsi que le sport, plusieurs possibilités sont au rendez-vous. La laisse courte est parfaite pour la ville, votre animal de compagnie sera alors à vos pieds, cela permet de le sécuriser plus facilement. La longe est conseillée pour les balades dans les champs et les forêts. La version enroulante est aussi très pratique, l’animal peut se promener tranquillement, mais il est tout de même attaché.

