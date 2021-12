L’observation des baleines au Canada est une activité incontournable pour les voyageurs amoureux des animaux et de la nature. Cependant, les cétacés se laissent difficilement observer. Pensez à bien préparer votre voyage et votre parcours afin d’être sûr de trouver des points de vue imprenables pour observer ces impressionnants mammifères marins dans leur environnement naturel. Voici comment rencontrer les baleines au Canada.

Faites appel à un professionnel du voyage

Si vous souhaitez observer les baleines dans leur environnement, rien de mieux qu’un voyage canada organisé par un professionnel.

Il connaît les meilleurs endroits

Avant de partir à l’assaut de l’Amérique du Nord, pensez à demander conseil à un spécialiste du voyage pour organiser votre séjour. Il est parfois difficile de planifier ses vacances sans connaître la destination. Pour vous aider dans les préparatifs, un voyagiste sur-mesure pourra vous accompagner tout au long des différentes étapes. Il vous aidera à planifier les visites à faire, les lieux pour observer les baleines, mais aussi vous aider concernant l’aspect pratique du parcours.

Il connaît les meilleurs réceptifs

Le voyagiste travaille avec les meilleurs réceptifs du Canada. Ces derniers connaissent parfaitement la région ainsi que les meilleurs spots d’observation. Ce sont eux qui vous prendront en charge lors du séjour et qui organiseront toutes les activités.

Choisissez le meilleur endroit d’observation

Les eaux canadiennes sont très appréciées des mammifères marins. Cet immense territoire permet d’observer plus de 33 espèces de baleines. Chacune possède son lieu de vie de prédilection.

Au Québec

Le Québec est reconnu pour être un haut lieu d’observation pour les baleines. La région de Tadoussac et Les Escoumins sont les meilleurs spots au Québec. Le fleuve Saint-Laurent attire les mammifères grâce à ses petits poissons et ses krills. Le lieu accueille plus d’une dizaine d’espèces de cétacés.

Au Nouveau-Brunswick

Les baleines apprécient également les côtes du Nouveau-Brunswick, dont la Baie de Fundy, réputée pour ses grandes marées. Si vous souhaitez effectuer un séjour au Canada pour contempler les mammifères, c’est un lieu incontournable. Cette province maritime de l’est du Canada est aussi réputée pour ses rivières, ses montagnes et sa forêt de pins.

Dans la baie d’Hudson

Si vous souhaitez voir des baleines boréales, il faudra vous rendre dans la baie de Hudson au Manitoba. Vous pourrez également apercevoir d’autres espèces marines comme les orques, les dauphins ou encore les narvals. Pour les plus téméraires, vous pourrez faire une plongée encadrée avec un masque et un tuba. Il est aussi possible d’observer des spécimens depuis le ciel en prenant un hélicoptère depuis la ville de Churchill.

Dans les eaux glaciales de l’Arctique

Pour les voyageurs à la recherche d’un séjour authentique, rien de tel que les eaux de l’Arctique. Pour découvrir le cercle polaire, vous pourrez opter pour une croisière. Il s’agit d’un site privilégié, si vous souhaitez découvrir un maximum d’espèces de baleine canadienne. C’est un lieu où se retrouvent les bélugas, les orques ou encore les narvals.

À Terre-Neuve-et-Labrador

Dernière destination pour voir les cétacés, la baie de la conception à Terre-Neuve-et-Labrador. Cette province canadienne accueille plus de 20 espèces de cétacés, de mammifères et d’oiseaux. Vous pourrez contempler des baleines à bosse ou des baleines bleues, reconnaissables grâce à leurs vocalises uniques.

Choisissez la meilleure période pour observer les baleines

Si vous souhaitez avoir la chance de voir un grand nombre de baleines, il est préférable de choisir la période propice.

De juillet à octobre

La meilleure période pour partir à la découverte des baleines est de juillet à octobre. Les cétacés arrivent dans les eaux canadiennes, entre la fin avril et début mai puis ils repartent vers la fin octobre. Durant la saison estivale, les conditions météorologiques sont idéales. En revanche, les mois de septembre et d’octobre sont parfaits, car les animaux sont présents en nombre et très actifs. Néanmoins, il peut arriver de ne pas pouvoir les apercevoir à cause de divers facteurs comme la température de l’eau, les courants, les marées…

À n’importe quel moment de la journée

Il n’y a pas d’heure précise pour les observer. Ces dernières se nourrissent tout au long de la journée. De plus, les observatoires varient d’une année à l’autre. En revanche, il y a moins de monde lors du premier départ des croisières d’observation le matin et celui de la fin de la journée.

En choisissant le meilleur poste d’observation

Il existe plusieurs façons d’admirer ces impressionnants animaux marins.

En bateau

Le bateau permet d’observer les baleines d’assez loin. Les embarcations sont stables et ont l’avantage d’avoir une partie couverte en cas d’intempéries. Cependant, la longue distance n’est pas idéale pour photographier les cétacés.

En zodiac ou en kayak

Le zodiac vous permettra de prendre des photos à hauteur d’eau. La capacité d’un zodiac peut varier de 12 et 60 places. Ce type d’embarcation permet d’être plus proche des animaux.

En kayak, c’est l’une des expériences les plus originales qui soient. Cependant, il ne sera pas facile de transporter votre matériel photo.

En hélicoptère

Les amateurs de sensations fortes pourront opter pour un tour en hélicoptère. Une manière exceptionnelle de voir les animaux dans leur environnement. Cependant, ce n’est pas toujours le meilleur moyen pour les photographier.

Depuis la côte

Si vous souhaitez respecter l’environnement et le bien-être des baleines, c’est la manière la plus responsable de les observer. Il existe plusieurs spots d’observations dans tout le Canada qui vous permettront d’avoir une vue imprenable sur ces majestueuses créatures marines.