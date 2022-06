Quel est le délai de validité d’un ESTA pour les USA ?

Un ESTA est valable pour un maximum de deux ans à compter du jour de sa délivrance. Pendant sa période de validité, vous pouvez vous rendre plusieurs fois aux États-Unis avec la même exemption de visa. Toutefois, certains facteurs peuvent faire en sorte que votre ESTA expire plus tôt.

Quelle est la durée d’un ESTA ?

En général, l’ESTA pour les États-Unis dure deux ans. Si toutes vos données restent inchangées, vous pouvez attendre 24 mois avant de demander une nouvelle exemption de visa. Vous n’avez pas besoin de soumettre une demande chaque fois que vous voyagez, ce qui est parfait si vous voulez faire plusieurs voyages aux États-Unis. Toutefois, il est important de noter qu’à chaque visite, vous devez répondre aux critères de l’ESTA.

Lire également : Comment régler votre cardiofréquencemètre?

Outre la date d’expiration, d’autres facteurs influent sur la validité de votre ESTA. Pour vérifier la validité de l’ESTA, il est important de confirmer que les informations figurant sur l’autorisation approuvée sont correctes. Si vous remarquez des erreurs, il se peut que l’ESTA ne soit pas correctement lié à votre passeport et qu’il ne soit pas valable pour le voyage.

Le gouvernement américain se réserve le droit d’annuler un ESTA précédemment approuvé si la situation d’une personne change ou si de nouvelles informations sont disponibles.

A lire en complément : Comment rencontrer les baleines au Canada

Quand l’ESTA est-il valable pour moins de 2 ans ?

Lorsque vous planifiez un voyage aux États-Unis, il est important de vérifier la validité de votre ESTA. Même si elle a été délivrée il y a moins de deux ans, vous devrez refaire une demande si :

L’ESTA est lié au passeport utilisé pour le demander et ne peut être transféré sur un nouveau document de voyage. Pour cette raison, si votre passeport expire, l’ESTA cessera automatiquement d’être valide.

Les autres changements n’affectent pas la durée de l’exemption de visa ESTA tant que le titulaire remplit toutes les conditions d’éligibilité du programme d’exemption de visa.

Si votre demande d’ESTA a expiré pour l’une des raisons énumérées ci-dessus, vous devrez simplement en demander une nouvelle en ligne.

Combien de temps pouvez-vous rester aux États-Unis avec un ESTA ?

Tant que l’ESTA reste valable, vous pouvez utiliser l’autorisation pour vous rendre plusieurs fois aux États-Unis. Chaque voyage aux États-Unis ne doit pas dépasser 90 jours consécutifs. Le but de chaque voyage que vous effectuez aux États-Unis pendant la période de validité de l’ESTA doit être le tourisme, les affaires ou le transit. Si vous avez un ESTA approuvé, mais que vous devez rester plus de 3 mois, vous devez demander le visa américain approprié avant de prendre l’avion.

Quand rentrer aux États-Unis avec un ESTA ?

Aucune règle ne régit le temps d’attente entre deux voyages aux États-Unis avec un ESTA. Toutefois, l’exemption de visa est conçue pour les courts séjours aux États-Unis et non pour la résidence.

Les agents des douanes et de la protection des frontières des États-Unis évaluent chaque situation individuellement. L’entrée peut être refusée s’ils soupçonnent qu’une personne utilise son ESTA pour vivre aux États-Unis. C’est-à-dire y rester pendant 90 jours et n’en sortir que pour une courte période afin de réinitialiser la limitation et revenir. Ces agents peuvent se méfier des voyageurs qui ont passé plus de temps aux États-Unis que dans leur pays d’origine.