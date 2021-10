Le diagramme de Grantt, un outil de gestion puissant, mais sous-exploité

Que vous soyez le CEO d’une toute petite entreprise ou le chef d’une start-up, il arrivera un moment où votre agenda sera trop chargé pour vous rappeler de tout ce que vous devez faire. Si c’est déjà le cas, il est plus qu’urgent d’utiliser un diagramme de grantt pour prendre votre quotidien en main. En effet, de nombreux logiciels permettent une approche collaborative au Grantt et ceci devrait vous permettre d’avoir une meilleure visualisation de votre projet. Pensez alors à l’utiliser plus souvent pour mener à bien vos projets.

À quoi sert un diagramme de Grantt ?

Un diagramme de Grantt sur Excel est un outil vous permettant de répondre principalement aux 3 questions suivantes :

· Quelles sont les taches à réaliser dans ce projet ?

· Quand est-ce qu’il faut commencer et terminer chaque tache au plus tard ?

· Quelle est la durée globale du projet ?

De manière plus concrète, le diagramme affiche le temps en abscisse (notamment les jours, les semaines et les mois en fonction de votre projet).

Chaque tâche est ensuite représentée sous la forme d’une barre colorée qui sera placée de sorte à vous montrer la date de début de la tâche, sa date de fin de même que la barre qui indique la durée de travail nécessaire.

Une meilleure gestion de votre force de travail

Un diagramme de Grantt sur Excel est un outil qui vous permet d’avoir une meilleure visualisation de toutes les taches, de leur durée ainsi de la réaction de causalité entre les différentes taches. Dès lors, lorsqu’une tache risque de prendre du retard, le diagramme vous l’indique et vous montre surtout si cela pourrait avoir une incidence sur l’ensemble du projet. Cette méthode permet également une meilleure gestion de votre personnel, car vous avez la possibilité de visualiser qui travaille sur quoi. Ce qui vous permettra de mieux gérer votre temps et force de travail. Avec les nouveaux logiciels collaboratifs, toute modification reste, par ailleurs, visible en temps réel.

La place des jalons dans un diagramme de Grantt

En plus de la prise en compte des taches, le diagramme de Grantt vous permet d’afficher les jalons qui seront visibles par tous. Ils doivent surtout marquer des moments importants du projet comme la fin d’une étape, l’accord avec un client ou la production d’un document. Le plus souvent, ces jalons sont utilisés afin de scinder les différentes étapes d’un projet et marquer la réalisation d’objectifs intermédiaires.